Ernia, le canzoni famose del rapper

Sono bastati due album ad Ernia per diventare uno dei nuovi protagonisti della scena rap italiana. Matteo Professione, questo il vero nome di Ernia, ha scelto un nomignolo nato ai tempi della scuola e che gli è rimasto attaccato. Ha coltivato la sua passione della musica nel Quartiere Triennale 8, una zona residenziale di Milano nei pressi di San Siro. Nel 2014 con Ghali forma i Troupe d’Elite, due album pubblicati e tre anni di attività. «Quando siamo usciti con la prima trap, brani molto effimeri e leggeri, siamo stati massacrati. Tutti erano ancora troppo impegnati a darsi un tono che non avevano, tanti hanno iniziato a fare i prof. Tempo quattro anni e hanno iniziato tutti a fare trap...». Dopo qualche lavoro occasionale rilascia “No Hooks” e poi arriva il suo primo album solista nel 2017. “Come uccidere un usignolo” vende oltre 25 mila copie. Il successo spinge Ernia a pubblicare “67”, doppio cofanetto con alcuni featuring con Mecna e Gué Pequeno. Nel 2018, anticipato dai video di Domani e Simba, arriva l’album “68”. Queste le sue parole a Sky Tg24: «68 è il lavoro che meglio riflette il percorso fatto finora, e rappresenta il momento della carriera che sto vivendo». Il nome del disco è ispirato all’autobus 68, l’unico che porta da Bonola, quartiere periferico milanese, a Porta Genova. Ernia ha preso (metaforicamente) il bus e lo ha trasformato nella lunga crescita del suo percorso. Ernia è un rapper in controtendenza: «Oggi l’immagine del rapper è spesso tamarra e troppo piena, sembrano quasi tutti mafiosi con queste collanone e quell’oro addosso. Appena ho visto la foto di copertina, ho pensato che è proprio quella che meglio mi rappresenta». “68” ha conquistato il disco d’oro e dal successo è nata la riedizione “68 (Till the End)” con un secondo CD contenente sette brani. Il singolo scelto è stato “Certi giorni”, realizzato in collaborazione con Nitro. Ecco le quattro canzoni più famose di Ernia

Certi giorni

68

Simba

Bella

Certi giorni

Con oltre 1,4 milioni di visualizzazioni, il video di “Certi giorni” è uno dei più visti di Ernia su Youtube. L’artista duetta con Nitro in questo singolo che ha anticipato la riedizione dell’album “68”. “Certi giorni sembra che ho un vuoto da colmare” canta Ernia in uno degli inediti presenti nell’album. Tanti i featuring presenti, tra gli artisti ci sono Lazza (nel brano Mondo Chico) e Chadia Rodriguez (in Mr Bamboo).

68

L’unico estratto dell’album “68” è il singolo omonimo. Uscito a settembre 2018, il titolo scelto fa riferimento all'unico autobus che passa nel quartiere T8 di Milano, dove viveva Ernia. Il brano è prodotto da Marz e Zef ed è caratterizzato da uno stile ispirato ai Daft Punk.

Simba

Uno dei video più apprezzati di Ernia è quello che accompagna il brano “Simba”, presente nell’album “68”. La canzone era stata pubblicata come anteprima del nuovo progetto discografico, un assaggio del nuovo lavoro del rapper. “Simba” è un omaggio a Taste, singolo di Tyga: la canzone è stata prodotta da Marz.

Bella

Uno dei brani più apprezzati della discografia di Ernia è “Bella”. Mai uscito come singolo, fa parte dell’album “Come uccidere un usignolo”. Il brano è scritto dallo stesso Ernia e racconta di una storia d’amore finita.

Guarda l’intervista di Mara Impara a Ernia, il 17 ottobre 2019 alle ore 19.55 solo su Sky Uno!