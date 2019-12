Kourtney Kardashian, addio al reality di famiglia?

Kourtney si prepara a lasciare lo show? In attesa di scoprire cosa accadrà, l’appuntamento da non perdere con la famiglia Kardashian è dal lunedì al venerdì alle 18.45 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

di Matteo Rossini

Kim, Khloé e Kourtney sono tra le star più celebri, amate e seguite al mondo. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, la sorella maggiore sarebbe intenzionata a lasciare lo show che da anni segue la vita della famiglia, in onda dal lunedì al venerdì alle 18.45 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kardashian: una famiglia da milioni di follower

Anno dopo anno la famiglia Kardashian si è imposta nel mondo dello spettacolo come un fenomeno mediatico senza precedenti. Kim, Kourtney e Khloé sono divenute celebrity in grado di influenzare l’opinione pubblica e attirare l’attenzione dei media di tutto il mondo.

I profili Instagram delle sorelle vantano decine di milioni di follower che ogni giorno seguono le loro vite tra momenti di relax in famiglia, viaggi, servizi fotografici ed eventi mondani (qui potete trovare le foto più belle di Kim Kardashian e Paris Hilton).

Kourtney Kardashian: “Ho deciso di dedicare più tempo al ruolo di madre”

Nelle ultime ore numerosi siti stanno parlando della possibilità di non veder più Kourtney (qui le sue foto più belle di ieri e di oggi) all’interno dello show, sarà veramente così? Nelle scorse settimane Enterntainment Tonight ha intervistato le tre sorelle, in occasione del lancio dei loro profumi, chiedendo proprio delucidazioni in merito a tale notizia, queste le parole di Kourtney: “Ho deciso di dedicare più tempo al ruolo di madre, spendere più energie con la mia famiglia, ma non dirò addio. Credo che ne scoprirete di più nella diciottesima stagione, non è ancora in onda ma è già stata registrata”.

Successivamente Khloé si è pronunciata sul possibile allentamento della sorella: ”Ovviamente la amiamo e ci mancherà, qualunque decisione prenda, ma le persone vanno e tornano di continuo in questa famiglia”. A questo punto non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.