Chi sono i Sunshine Gospel Choir, finalisti a Italia’s Got Talent. Li rivedremo nell’attesissima finale di venerdì 6 marzo alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 in diretta!

Premiati dal Golden Buzzer di Joe Bastianich, i Sunshine Gospel Choir è approdato alla finale di Italia’s Got Talent. Composto da oltre 80 elementi e con all’attivo nove album, il coro gospel ha scelto di partecipare al talent per diffondere la cultura Gospel, far conoscere la “realtà Sunshine” e dare emozioni belle e positive al pubblico. Nel loro sito ufficiale, il direttore e maestro Alex Negro ha descritto quanto avvenuto durante la loro esibizione e l’atmosfera creata: “La reazione di Joe Bastianich ha contribuito a siglare un momento davvero entusiasmante che è stato naturale e sincero, il pubblico era in piedi e in quel momento eravamo noi. Non pensavo che tutto questo sarebbe passato dal piccolo schermo, ma a quanto pare è ciò che è accaduto”.

La nascita dei Sunshine Gospel Choir e le collaborazioni

Nati nel 1998 a Torino, il coro è stato fondato da Alex Negro e ha vinto il Gospel Jubilee Award. Ogni anno sono innumerevoli i concerti, i corsi di canto e i laboratori didattici per diffondere la cultura Gospel e amplificare quanto possibile la conoscenza del progetto Sunshine Gospel Choir. La paternità artistica del gruppo è del Reverendo Lee Brown che ha mantenuto una forte relazione artistica e umana con Alex Negro. Nel corso degli anni oltre ai tanti spettacoli live, i Sunshine Gospel Choir hanno collaborato con artisti nazionali ed internazionali e partecipato a numerose trasmissioni televisive. Tra gli appuntamenti più importanti la Celebrity Fight Night con Andrea Bocelli del 2016 e i musical di Flash e Jesus Christ Superstar. Inoltre Carolina Kostner ha scelto un loro brano (“Why I sing my Song”) per la sua esibizione ai Golden Skate Awards del 2018.

Il repertorio del coro e le parole di Alex Negro

Composto da oltre 80 coristi tra soprani, contralti, tenori e baritoni, i Sunshine Gospel Choir sono accompagnati dal tenore Joe Nicolosi, dalla soprano Rosanna Russo e da quattro elementi stabili: Paolo Gambino al pianoforte, Michele Bornengo al basso, Federico Memme alla chitarra e Mario Bracco alla batteria. Tra i brani che fanno parte del repertorio del gruppo ci sono le antiche “work songs” ma anche influenze contemporanee sulla falsariga di Kirk Franklin, star del Gospel e che ha dato spazio a contaminazioni derivate dalla musica hip hop. La loro travolgente esibizione ha conquistato Joe Bastianich che ha voluto premiarli con il Golden Buzzer per premiare il talento del coro ma anche il valore della tradizione della musica Gospel. Alex Negro, fondatore e direttore artistico del coro, ha commentato: “Siamo emozionati e felici per questo enorme riconoscimento. Andremo alla finale e faremo del nostro meglio come sempre. Anche stavolta la family Sunshine ha fatto sentire tutto il suo calore e la sua grande energia”. Rosanna Russo, solista del Sunshine Gospel Choir, ha aggiunto: “Un’emozione incredibile, ma ora ci aspetta la prova più dura”.

Li rivedremo e soprattutto li risentiremo venerdì 6 marzo, alla finale di Italia’s Got Talent che andrà in onda in diretta alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

GUARDA TUTTI I VIDEO DI ITALIA’S GOT TALENT