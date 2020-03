Chi è Deanna, la moglie di Joe Bastianich

E' una figura che sta nell'ombra. Ma che ha un ruolo strategico nella crescita professionale del marito Joe. Deanna Damiano è sposata con Joe Bastianich dal 1995 e vive negli Stati Uniti insieme ai loro tre figli Olivia, Miles e Ethan. Il mistero alimenta la curiosità ora che Joe Bastianich in Italia è una celebrità come conduttore televisivo, come giudice e come musicista. Per altro lo vedremo coinvolto in una nuova avventura: sarà al timone di Family Food Fight, il primo cooking show in cui le famiglie e le loro tradizioni si sfidano ai fornelli. Si parte il 12 marzo su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455. Completano la squadra di giudici Antonino Cannavacciuolo e la madre di Joe, Lidia Bastianich.



Di Deanna si sa molto poco anche perché vive negli Stati Uniti e si dedica alla crescita dei figli. Ciò detto in più di una occasione Joe ha dichiarato che quando lui era agli albori della carriera lei gli è stata molto vicino e lo ha supportato. Le poche foto che si trovano in rete le danno una immagine fiera e leggiadra, è una bella donna, alta e bionda che ha sempre preso le distanze dall'universo della televisione. Per lei nessuna ospitata, nulla che la togliesse dalla amata privacy. Tra i pochi particolari privati emersi c'è ne è uno legato a una ricorrenza speciale: Deanna e Joe hanno celebrato i loro vent’anni di matrimonio a Parigi. per loro è un luogo del cuore poiché è la città che più hanno frequentato quando il conto in banca non era proprio florido. Si dice che in quella stagione della loro vita, Deanna lo abbia sostenuto anche economicamente.



Ora che Bastianich è una star del video e della musica in più occasioni ha ammesso di non essere stato un padre e un marito nel senso tradizionale del termine. Troppo il tempo trascorso lontano dalla famiglia e lui si augura che ci sia comprensione nella sua casa americana per questa prolungata latitanza. Le crisi le hanno attraversate e superate, segno che c'è un amore superiore che fa di Deanna e Joe una coppia speciale.