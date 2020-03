Si esibirà anche stasera nell’attesissima finale di Italia's Got Talent , alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 in diretta!

Cantautore comico, Silvio Cavallo è tra i 12 finalisti dell’edizione 2020 di “Italia’s Got Talent”.

Sul palco, ha fatto divertire e ha conquistato tutti. Esattamente come faceva a “Zelig” e, prima ancora, nei festival di cabaret in giro per l’Italia.

Ma chi è Silvio Cavallo? Scopriamolo insieme.

Silvio Cavallo, un talento comico

Di origini pugliesi, il 45enne Silvio Cavallo vive dal 2012 a Segrate (alle porte di Milano). È ironico, originale, e si definisce un “politalento”. La sua ispirazione arriva dai grandi cantautori italiani: De Andrè, Guccini, De Gregori. Si ispira a loro, per portare in scena tutta la sua eclettica energia. Le sue canzoni hanno melodie ipnotiche e liriche soavi, perché è un cantautore comico - sì - ma impegnato.

Com’è arrivato a “Italia’s Got Talent”? A suo dire, è stato consigliato dal suo… carrozziere! Così, chitarra in mano, si è presentato alle Audition per raccontare un episodio di vita vera con la sua “Bell’episodio che mi è successo nei giorni scorsi”. Una canzone dal titolo decisamente descrittivo, che canta di una notte tormentata dopo una pizza troppo ricca di ingredienti. «Questa canzone è meglio del sesso!», ha commentato Joe Bastianich.

Silvio Cavallo, l’intervista

«Prima facevo un lavoro altamente stressante, l’ufficiale di aeronautica e il controllore del traffico aereo a Malpensa, poi ho optato per la leggerezza. È capitata la partecipazione allo show e ho colto al volo l’occasione, ma non mi aspettavo di entrare subito così in sintonia con giurati e pubblico. Le mie canzoni sono sempre particolari, la mia è una comicità surreale e mi piacciono i testi ripetitivi, meglio togliere che mettere. Le idee arrivano da sole e sono ispirate a fatti accaduti realmente» ha raccontato al quotidiano Prima la Martesana.

Cavallo ha poi confessato di essere desideratissimo sui social: «Mi sono tenuto lontano un giorno perché sono arrivati centinaia di messaggi e di richieste di amicizia. Sono soddisfatto di com’è andata e affronterò serenamente la finale, andrà come andrà. Esprimerò me stesso su vari temi, ma non posso anticipare nulla».

Prima di vederlo a “Italia’s Got Talent”, il pubblico aveva avuto modo di conoscerlo a Zelig Tv. E, anche lì, aveva apprezzato tutta la sua disincantata ironia. La stessa che si legge sul suo profilo Instagram, dove si descrive come la “migliore persona residente nella zona est di Milano con cui confrontarsi sui problemi della vita”.

