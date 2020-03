Hanno tra i 15 e i 36 anni le ragazze di Compagnia Colonna, parte della Pole And Postural Academy di Firenze e finaliste a IGT. Si esibiranno anche venerdì nell’attesissima finale di Italia's Got Talent , alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 in diretta!

Tra i 12 finalisti che si contendono la vittoria all’edizione 2020 di “Italia’s Got Talent” vi è la Compagnia Colonna.

Un team sorprendente, che i giudici hanno definito arte. E che, sul palco, ha portato un’esibizione poetica. Ma chi sono queste ragazze che tanto sono piaciute ai giudici?

Compagnia Colonna, chi è

La Compagnia Colonna è parte della Pole And Postural Academy di Firenze, accademia di Pole Dance fondata nel 2012 da Iliana Ciccarello.

Punto di riferimento in Italia per il Pole Sport e per le arti acrobatiche in genere, l’accademia è pensata per chi vuole esprimersi artisticamente e trova nello sport acrobatico un’attività capace di dar sfogo alla propria creatività.

Disciplina sportiva che combina danza e ginnastica artistica, la Pole Dance prevede l’esecuzione di figure acrobatiche su di un palo verticale. Ed è proprio quello che fanno le ragazze della Compagnia Colonna, compagne di sport e amicissime nella vita. Francesca Prini, Alessandra Boni, Aurora Tieri, Fiammetta Orsini, Emma Poli, Martina Storti, Giada Checchi e Monia Baldi Galleni hanno tra i 15 e i 36 anni. E, attorno a quel palo, sanno creare figure incredibili.

«Sono stati mesi davvero impegnativi per tutti, staff e atlete perché è la prima volta che delle ragazze presentano uno spettacolo come questo utilizzando un unico palo di circa 6 metri, difficile da gestire per varie questioni tecniche», ha raccontato la loro coach Iliana Ciccarello.

La Compagnia Colonna a “Italia’s Got Talent”

A “Italia’s Got Talent”, la Compagnia Colonna ha portato un mix di danza e di cultura. La loro esibizione, ispirata alla scultrice di fine Ottocento Camille Claudel (compagna di Auguste Rodin, e capace di scolpire figure molto particolari), in 100 minuti ha conquistato tutti. Le sensazioni artistiche della scultrice sono state portate in vita, con quei sei corpi trasformati in un unico elemento artistico tra figure difficili e un suggestivo impatto visivo.

Alla finale di “Italia’s Got Talent”, le ragazze di Compagnia Colonna non saranno 6 ma 8. «Siamo emozionatissime ma vogliamo spaccare, non vediamo l'ora di esibirci. Ci abbiamo messo tutto e vogliamo vincere, questo è per noi un trampolino, un punto di partenza per il progetto della compagnia e per sperimentare nuove forme d’arte. È un’esperienza che ci ha unito molto a livello umano e artistico, abbiamo imparato a lavorare insieme per un unico obiettivo», ha dichiarato una di loro a Firenze Today.

Ora, eccole pronte a gareggiare per la vittoria finale. Sebbene - per via delle misure prese dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus - in sala a tifare non ci sarà il pubblico. Loro, però, che sono amiche nella vita e hanno imparato a conoscersi a fondo durante gare e competizioni, non se ne curano. E sono pronte ad emozionare gli spettatori con tutto il loro talento.

