Si esibiranno anche stasera nell’attesissima finale di Italia's Got Talent , alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 in diretta!

Tra i 12 finalisti di “Italia’s Got Talent” vi è un duo davvero speciale: sono gli Antigravity Show.

Riccardo e Alexander, questi i veri nomi, durante le audizioni hanno condotto tutti in un viaggio nel futuro. Non solo hanno raccolto gli apprezzamenti di Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastianich. Hanno anche straordinariamente coinvolto il pubblico in studio, e affascinato i telespettatori.

Ma chi sono gli Antigravity Show?

Chi sono gli Antigravity Show

Uno proveniente da Milano, l’altro da Kiev, Riccardo e Oleksandr - insieme - formano il duo internazionale Antigravity Show. Cosa li accomuna? Una smodata passione per i videogiochi, che li ha portati ad ideare un’esibizione suggestiva e avveniristica capace di lasciare di stucco i giudici. E da guadagnarsi i loro quattro sì.

Riccardo Pastore è un ballerino e un performer, Oleksandr Bratkovskyy un esperto di arti digitali. I due si sono uniti tempo fa, e hanno cominciato a girare il mondo coi loro spettacoli interattivi. Portando emozione e stupore davvero ovunque.

All’idea di questa esibizione tanto particolare, Bratkovskyy c’è arrivato grazie al suo amore per i videogiochi. Da piccolo sognava di correre, di saltare, di giocare coi personaggi dei videogames. Così, ha lavorato sodo per fare di quel sogno una realtà. E l’incontro con Riccardo ha fatto il resto. Gli ha permesso di entrare nei suoi amati videogiochi per davvero, come fosse un loro eroe.

Gli Antigravity Show a “Italia’s Got Talent”

Definito uno spettacolo incredibile, quello che hanno portato in scena sul palco di “Italia’s Got Talent” secondo Frank Matano è stato uno spettacolo degno di “Black Mirror”. Uno show tra il reale e il virtuale, che ha fatto compiere a giuria e pubblico un immaginifico viaggio in una foresta incantata, con un percorso supertecnologico davvero stupefacente.

Del resto, i loro spettacoli sono esattamente questo: viaggi tridimensionali senza confini e senza gravità, dove la tecnologia di Oleksandr incontra il movimento fisico di Pastore e lo spettatore viene trasportato in uno spazio temporale fantastico che, mano a mano, si costruisce davanti ai suoi occhi con immagini fantasiose.

Durante le Audition, gli Antigravity Show hanno messo in scena “The Escape”: il lupo (l’eroe in fuga) si tuffa in un gioco di realtà virtuale che all’inizio sembra divertente, ma presto si trasforma in una corsa dinamica per la sopravvivenza. È chiamato a superare numerosi ostacoli, il lupo. È guidato da un senso di sopravvivenza che lo porta ad individuare la giusta via di fuga. E lo spettatore non può che fare il tifo per lui.

Non perdete la finalissima, in diretta alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Che vinca il migliore!

GUARDA TUTTI I VIDEO DI ITALIA’S GOT TALENT