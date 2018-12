E' tempo di semifinale per i cuochi delle cucine infernali di Chef Carlo Cracco. Chi riuscirà a indossare la giacca nera della finalissima? In attesa del settimo e penultimo appuntamento di Hell's Kitchen venerdì 13 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. Continua a leggere e scopri di più su Costantino della Gherardesca

Costantino della Gherardesca è nato a Roma, il 29 gennaio 1977. Si forma a Londra in filosofia press il King's College e fa il suo ingresso nel mondo dello spettacolo negli anni 2000.

Ricopre spesso ruoli di opinionista in vari programmi tv come il Chiambretti Night, lo StraFactor su Sky Uno, ma non solo. Costantino conduce tante trasmissioni televisive tra cui Pechino Express, Hair - Sfida all'ultimo taglio, The Voice of Italy... Collabora con testate giornalistiche di rilievo come Vanity Fair, Vogue, Rolling Stone, Vice gestendo rubriche settimanli e mensili, scrivendo di informazione, cultura, costume, musica e televisione.

Un artista a tutto tondo, amatissimo anche dai concorrenti in gara che nelle cucine infernali di Carlo Cracco porterà le sue passioni, dall’arte iraniana alla moda nigeriana, fino alla musica indiana. La sfida per i ragazzi sarà quella di fondere in un solo piatto tutte queste ispirazioni in una creazione che rappresenti tutte e tre queste arti. Sei agguerritissimi semifinalisti, chi indosserà la giacca nera alla finale della prossima settimana? Scoprilo alla semifinale di Hell's Kitchen venerdì 14 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.