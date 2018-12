La quarta puntata si aprirà con una prova inedita per i cuochi professionisti: dovranno cucinare senza utilizzare l’acqua. L'ospite della quarta puntata di Hell's Kitchen Italia sarà lo Chef Antonino Cannavacciuolo . In attesa del prossimo appuntamento tutti i venerdì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11 , scopri di più in merito a lo Chef Antonino Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo, nato a Ticciano, una piccola frazione di Vico Equense, si porta sulle spalle 43 anni, 2 Stelle Michelin e 3 Forchette Gambero Rosso.

Lo Chef si definsice così: "Sono quello in cui credo". E in cosa crede? Antonino Cannavacciuolo crede nella famiglia, nell'autenticità, nel rispetto, nell'impegno e nel coraggio.

Dopo circa dieci anni dall'esperienza di Villa Crespi, villa storica situata nel comune di Orta San Giulio, presso il Lago d'Orta in Piemonte, sono nati nuovi progetti: Laqua Charame & Boutique, un luogo che riflette la magia del golfo di Sorrento in cui le persone possono rilassarsi, dimenticando lo stress quotidiano; Il Cannavacciuolo Café & Bistrot, foyer del Teatro Coccia di Novara, pensato per accogliere il pubblico del teatro (e non solo) in una frizzante esperienza gastronomica; Il Cannavacciuolo Bakery a Novara, la prima pasticceria dello Chef e, infine, in tempi recenti per il suo nuovo progetto, il Cannavacciuolo Bistrot, ha scelto Torino, per rendere omaggio alla sua terra adottiva, il Piemonte.

Non mancano i progetti televisivi in stretta collaborazione con Sky Uno, da Cucine da incubo, il primo approccio serio alla televisione nel 2013, all'avventura di Masterchef, iniziata nel 2015, in compagnia degli altri Chef Barbieri e Cracco, e dell'incredibile imprenditore Bastianich, e destinata a continuare anche quest'anno.

Cosa ci racconterà e cosa suggerirà ai concorrenti di Hell’s Kitchen, lo scopriremo presto e in esclusiva: venerdì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. Vi aspettiamo!