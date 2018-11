Sybil Carbone, chi è

Sybil Carbone , Sous Chef insieme a Mirko Ronzoni, ci svela il segreto per vincere Hell's Kitchen e racconta in prima persona la sua esperienza personale. Non perdere il prossimo appuntamento tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11

Sybil Carbone, la Sous Chef veterana di Hell's Kitchen, si sente in famiglia: sa perfettamente cosa deve e non deve fare. I nuovi concorrenti la stimolano a essere differente, a comportarsi in maniera diversa a seconda della persona che si trova di fronte.

Il ruolo del Sous Chef è quello di "non fare", ma Sybil, ogni volta che entra in cucina, deve autocontrollarsi e frenare le mani che spontaneamente corrono verso i fornelli. Le piace creare un rapporto con i ragazzi, anche se non mancano le "bastonate" a quelli che se le meritano.

Quando lavora con persone umili, appassionate e volenterose è disponibile ad aiutarle e farle crescere, accompagnandole in questo percorso, perché essendoci passata, conosce le dinamiche del programma. Il segreto per vincere Hell's Kitchen è solo uno: non mollare.

Il peggiore cuoco di Hell's Kitchen è un cuoco, magari anche un fenomeno, a cui, però, manca la capacità di adattamento. La facoltà di adattarsi è fondamentale. La cucina è rigore, disciplina e umiltà, sempre.