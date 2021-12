Sky e NOW si preparano a celebrare l'anniversario numero venti di Harry Potter e lo farà in una maniera unica nel corso delle festività alle porte con la prima TV assoluta di 'Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts' e di ' Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses'.

harry potter diventa un quiz (in arrivo su sky uno)

Ebbene sì, arriverà dal 27 dicembre in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, un epico quiz show in quattro puntate, ad eliminazione diretta, condotto da Helen Mirren, che vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionato Tournament of Houses e sarà impreziosito da magici cameo degli ex studenti di Harry Potter Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood, oltre ai superfan Pete Davidson e Jay Leno.