Questo settembre non smette di stupirci: a partire da domenica 22 settembre, alle 18.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, andrà in onda Making It . Il programma vede Amy Poehler e Nick Offerman alla conduzione, per una competizione spensierata che celebra la creatività e l'astuzia in tutti noi. Ogni settimana, un gruppo di produttori provenienti da tutte le zone degli USA si sfiderà in due progetti fatti a mano, abilmente progettati da Amy e Nick, per testare la creatività dei concorrenti. Ogni sfida sarà l'occasione per mettere in luce le loro capacità e intuizioni; inoltre, i concorrenti racconteranno le loro storie personali, tra momenti toccanti e di divertimento. Solo uno verrà incoronato "Maestro Creatore". Sfoglia la gallery e scopri le foto!