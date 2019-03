Italia's Got Talent 2019, settima puntata: le foto

Nel corso delle sette puntate di audizioni sono stati più di 100 i talenti che hanno conquistato 3 sì, ma solo 28 di loro otterranno il biglietto per le semifinali in onda l’8 e il 15 marzo. La gara è tutta in gioco! In attesa del prossimo appuntamento con Italia's Got Talent S.4, in Prima Tv Assoluta, tutti i venerdì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11, sfoglia la gallery e rivivi i momenti più emozionanti