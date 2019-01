Un'indagine sulla normalità, raccontata attraverso gli occhi incantati di attori straordinari: cinque attori con Sindrome di Down e uno autistico, accompagnati in un viaggio lungo un anno intero dall'amico Paolo Ruffini. Non perdere in Prima TV Assoluta, Up & Down – Un film normale, sabato 26 gennaio alle 15.45 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. Sfoglia la gallery e scopri chi sono i protagonisti