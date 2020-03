Si spengono i fornelli di Family Food Fight per Carlo, Tiziana, Chantal e Christian De Florio che nella prima puntata non riescono ad essere incisivi sui giudici. Dopo la prima prova del pranzo della domenica i De Florio vanno al duello finale insieme agli Scainelli. Nell'attesa di Family Food Fight ogni giovedì su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, scopri di più sugli eliminati.

Nella prima puntata di Family Food Fight sei famiglie provenienti da tutta Italia e anche oltre, si sono date battaglia per il titolo di migliore cucina casalinga d’Italia. Tre prove sono state sottoposte alle famiglie: il pranzo della domenica vinto dalla cucina bergamasca degli Scainelli, il buffet da divano che si aggiudicano i Magistà con la loro tradizione pugliese, e la riproduzione della rainbow cake di Lidia Bastianich.

Durante la seconda prova, a dire la loro al fianco dei giudici di Family Food Fight, subentrano Guido Meda e Benedetta Parodi. Entrambi decisivi per quanto riguarda la prova “il buffet da divano”, la loro non è stata solo una presenza ma qualcosa di più. È stata infatti Benedetta Parodi a sottoporre alle famiglie la sua ricetta “veloce” della pizza. Ad avere un vantaggio in più in questa prova sono stati gli Scainelli che, vinta la prima prova, si aggiudicano il bonus di avere Benedetta Parodi in cucina per dieci minuti durante la preparazione della pizza prevista nel buffet da divano.

Risultati peggiori nella prima prova, la famiglia De Florio attende, da inizio puntata il duello finale che li vede sfidarsi contro gli Scainelli.

I peggiori e i migliori della prima prova si sfidano nel riprodurre la famosa rainbow cake, la torta della domenica che Lidia Bastianich era solita preparare la domenica per il figlio Joe. Le due torte presentate dalle due famiglie in sfida presentano entrambe agli occhi dei giudici delle imperfezioni. La rainbow cake dei De Florio, anche se ben guarnita esternamente, non convince Joe Bastianich che al momento dell’assaggio non ritrova il sapore della torta che da bambino era solito mangiare la domenica. La rainbow cake degli Scainelli invece, se ben all’esterno presenti una guarnizione un po’ “arrangiata”, con una S scolpita dalle gocce di cioccolato, ha tutt’altro gusto per Joe, mamma Lidia e Antonino Cannavacciulo. Si spengono così i fornelli di Family Food Fight per Carlo, Tiziana, Chantal e Christian De Florio che tornano a casa con la consapevolezza di aver dato il massimo.