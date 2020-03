Family Food Fight al via

E' più di una gara di cucina e lo scoprirete a partire da stasera, giovedì 12 marzo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, insieme ai giudici Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e sua madre Lidia Bastianich. Cibo e famiglia sono due temi universali, ancestrali, che anche nell'era moderna rappresentano valori fondamentali, per creare un racconto delle famiglie italiane tra contemporaneità e tradizione, con le dinamiche e le storie più personali che si uniscono alla cultura alimentare e al territorio di origine delle squadre.

Le squadre che si affronteranno davanti alle telecamere condividono la passione per la buona cucina, l’amore per il cibo e il gusto dello stare insieme a tavola. In ogni puntata i concorrenti si sfideranno in tre prove il cui obiettivo è testare la capacità delle famiglie di esprimere la propria passione per la cucina.

Gli ospiti: Benedetta Parodi e Guido Meda

In occasione della prima puntata, Family Food Fight vedrà protagonisti, oltre alle famiglie in gara e la giuria, due ospiti d'eccezione: Benedetta Parodi e Guido Meda. Le due special guest della serata che non hanno certo bisogno di presentazioni, proporranno alcuni dei temi al centro delle prove, saranno insieme al trio davanti al monitor per controllare la gara delle famiglie e poi ne giudicheranno i risultati. Senza anticiparvi troppo possiamo dirvi che Benedetta e Guido sapranno dare il giusto supporto, ciascuno a proprio modo, secondo le regole previste dal programma. Non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. Lo spettacolo è assicurato. Non mancare!