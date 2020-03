Quattro donne forti e passionali come la terra da cui provengono, l’Algeria. Il vero “vulcano” di questo team è Sabah, la veterana del gruppo, nata in Algeria e trasferitasi in Sicilia per amore dove attualmente insegna danze orientali. Il suo animo artistico si esprime anche attraverso la cucina, che mescola sapori e profumi provenienti dall’Algeria con elementi della cultura siciliana.

Sabah sceglie di partecipare a Family Food Fight con la sorella Khadra e le cugine Zahia e Fella grazie alla loro alchimia in cucina, nata in Algeria e consolidatasi in Sicilia. Tra i piatti di famiglia troviamo il cous cous algerino, la chakhchoukha (uno stufato), la chorba (zuppa di verdure e orzo tostato con vari tipi di salse che accompagnano il pane tostato), la kesra (pane), le tajin algerine come quella al peperoncino.

Le Benziadi sono molto determinate, vogliono arrivare fino in fondo e, con il premio, aprire un’attività che possa far conoscere meglio la cucina algerina agli italiani.