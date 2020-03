Family Food Fight, le anticipazioni della prima puntata

Da giovedì 12 marzo al via la prima edizione italiana di giudici: Antonino Cannavacciuolo e, per la prima volta insieme nella giuria di un cooking show, Joe Bastianich e Lidia Bastianich . Un cast d’eccezione con una famiglia speciale per lo show prodotto da EndemolShine Italy per Sky in cui per la prima volta si sfidano ai fornelli le famiglie e le loro tradizioni. Ospiti del primo appuntamento: Benedetta Parodi e Guido Meda

Sinonimo di genuinità, passione e tradizione il cibo è per gli italiani un concetto legato al senso della famiglia e dello star bene insieme. Ed è proprio il cibo a essere protagonista di un racconto da tramandare di generazione in generazione fatto di sapori corposi, ricette tipiche, ingredienti semplici ma capaci di creare pietanze dal gusto unico. Tutti elementi che ritroveremo in FAMILY FOOD FIGHT, il primo cooking show - produzione EndemolShine Italy per Sky - in cui si sfidano ai fornelli le famiglie e le loro abitudini culinarie in una gara basata sulla capacità di portare nel piatto la propria e più autentica tradizione.

Dal 12 marzo, ogni giovedì su Sky Uno, la sfida sarà tra nuclei familiari provenienti da diverse zone d’Italia e dunque convinti promotori e appassionati delle rispettive abitudini culinarie regionali. Le squadre si sfideranno sulle ricette tipiche della propria cucina, quelle tramandate dai nonni ai nipoti, e che fanno riunire la famiglia attorno alla tavola.

Chi giudicherà i piatti e i comportamenti delle famiglie?



A farlo sarà un trio inedito di giudici: Antonino Cannavacciuolo, lo Chef del quale anche le celebri pacche sulle spalle hanno il sapore verace del Sud Italia; Joe Bastianich, eclettico artista della ristorazione che coltiva l’amore per il buon cibo, la passione per l’ottimo vino e una spiccata predilezione per la musica; e Lidia Bastianich, scrittrice, imprenditrice, personaggio televisivo ma soprattutto orgogliosa ambasciatrice della cucina italiana nel mondo. Lidia e Joe, madre e figlio, saranno insieme per la prima volta fianco a fianco come giudici di in uno show culinario. I tre, alla fine della prima edizione italiana dell’adattamento del format australiano già proposto in nove paesi al mondo, assegneranno il titolo di Campioni d’Italia di Family Food Fight, con un premio finale da 100 mila euro.

Mentre le famiglie in gara saranno impegnate ai fornelli, i giudici ovviamente potranno interagire con loro di persona, ma in più le osserveranno da un monitor in uno spazio dedicato, lasciando loro la possibilità di esprimersi liberamente in cucina e conoscendole molto da vicino, con tutti i loro pregi e difetti.

I tre giudici, nel corso del primo appuntamento, saranno affiancati da due ospiti d’eccezione: Benedetta Parodi e Guido Meda. Le due special guest della serata proporranno alcuni dei temi al centro delle prove, saranno insieme al trio davanti al monitor per controllare la gara delle famiglie e poi ne giudicheranno i risultati.

Le squadre che si affronteranno a FAMILY FOOD FIGHT – al via dal 12 marzo ogni giovedì, per sei settimane, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV - condividono la passione per la buona cucina, l’amore per il cibo e il gusto dello stare insieme a tavola.