Cuochi d'Italia: le anticipazioni sulla finale

L’ultimo appuntamento di Cuochi d’Italia si prospetta più scoppiettante che mai. Dopo un lungo percorso, iniziato lo scorso 19 marzo, siamo giunti alla tanto attesa fase finale, con solo 4 regioni rimaste in gara. Lazio, Calabria, Campania e Trentino Alto Adige si contendono il premio di miglior cucina d’Italia, a colpi di fornelli e ingredienti. Chi la spunterà? Non lo sappiamo, ma le premesse sono davvero molto alte.

Tutte e 4 le regioni in gara vantano tradizioni culinarie davvero solide (e gustose), per cui è difficile fare dei pronostici.

Il Lazio, che ha esordito nella primissima puntata contro l’Emilia Romagna è capitanato dallo chef Ciro del Pezzo, ha tutte le carte in tavola per vincere, ma dovrà affrontare un avversario altrettanto valido. Si scontrerà, infatti, con la Campania, capitanata da Gena Iodice: la chef è più agguerrita che mai a difendere la propria regione e lo scontro non sarà di certo di basso livello. Si profila davvero epocale!

Poi, troviamo il Trentino Alto Adige, capitanato da Mirella Paris, pronta a tenere orgogliosamente alta la propria bandiera. Il suo avversario, però, non sarà di certo da meno, perché si scontrerà con la Calabria, a cui capo c’è Agnese Gigliotti. La gara sarà davvero entusiasmante, a colpi di canederli e fileja con la ‘nduja.

Come andrà a finire? Chi saranno le due regioni che si scontreranno nell’ambitissima finale? È davvero presto per dirlo, nonostante manchi poco, perché il livello è talmente alto da rendere impossibile qualsiasi previsione.



Ovviamente non mancheranno i volti che hanno animato questa entusiasmante edizione: saranno presenti, come sempre, Alessandro Borghese, Gennarino Esposito e Cristiano Tomei, pronti a giudicare i piatti in tavola e, soprattutto, a decretare il vincitore di Cuochi d’Italia.

L’appuntamento è fissato a martedì 21 maggio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Non perdetelo!