Best Bakery 2, le anticipazioni della quinta puntata

Alessandro Servida e Andreas Acherer , sono pronti per iniziare l'esplorazione delle pasticcerie di una nuova zona: Pavia e dintorni . Armati esclusivamente del loro palato e delle loro conoscenze di pasticceria, nei prossimi due episodi Alessandro Servida e Andreas Acherer assaggeranno i dolci di 6 pasticcerie del pavese, tra cui potrebbe esserci quella che rappresenterà Pavia e dintorni alla finalissima nazionale.

La terza tappa della seconda edizione di Best Bakery è Pavia e dintorni. Anche lì, come per le altre zone, i giudici Alessandro Servida e Andreas Acherer scopriranno 12 pasticcerie e decreteranno quale tra loro è la migliore, che rappresenterà la città alla finalissima nazionale. I giudici sono già stati in altre due zone, quella di Como e quella di Firenze dove hanno individuato le prime due pasticcerie finaliste: la pasticceria Citterio per la zona di Como e la pasticceria Tutto bene per la zona di Firenze.

Nella prossima puntata, quindi, vedremo i giudici alle prese con gli assaggi dei dolci preparati da 6 pasticcerie del pavese, per arrivare a scegliere la best bakery della zona. La vincitrice, però, non potrà ancora stare tranquilla, perché nei due episodi successi potrebbe dover cedere il titolo.

In una zona che racchiude grandi tesori architettonici e dolci che profumano di storia non sembra difficile trovare qualcosa che soddisfi anche i più golosi, ma i giudici di best bakery non fanno sconti a nessuno e sarà davvero interessante seguirli in questa avventura.

I giudici di Best Bakery stanno passando al setaccio la penisola alla ricerca della miglior pasticceria d’Italia. In ogni città si sfidano 12 pasticcerie, che vediamo divise in due puntate, e le vincitrici di ogni zona accedono alla “finalissima nazionale” al Castello di Belgioioso, nei pressi di Pavia, protagonista delle ultime due puntate. Sarà lì che dovranno dar prova di tutta la loro abilità per portare a casa il titolo di miglior pasticceria d’Italia.

