Best Bakery 2, chi è il giudice Alessandro Servida

Sta per iniziare la seconda edizione di Best Bakery. I giudici Alessandro Servida e Andreas Acherer sono pronti per intraprendere un viaggio alla scoperta della tradizione dolciaria italiana, alla ricerca della migliore pasticceria della penisola. Scopriamo di più su uno di loro, Alessandro Servida.

Alessandro Servida è nato il 21 ottobre del 1974 a Milano e attualmente vive a Pantigliate (Milano). Proprio lì ha una delle sue due attività, mentre l’altra è a Milano. Dal 2013 è membro dell’AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani), la più prestigiosa associazione d’arte bianca italiana, di cui fanno parte i migliori pasticceri del Paese. Al momento è nel Consiglio Direttivo e commissario d’esame dell’associazione.

Fa il pasticcere da circa 30 anni. Infatti, dopo aver finito le scuole medie, ha alternato lo studio al lavoro per poi dedicarsi anima e corpo alla pasticceria raggiungendo livelli molto alti, diventando un imprenditore di successo e un pasticcere qualificato, infatti è anche docente presso diverse scuole di specializzazione.

Il suo primo maestro è stato suo padre, infatti la passione per i dolci è scattata in lui prestissimo e ha deciso di seguire le orme del genitore. È stato proprio il padre Giancarlo, nel 1981, ad aver fondato la pasticceria di Pantigliate chiamandola “Alex”, cioè con il nome del figlio. Il destino di Servida era quindi in parte segnato, ma non era scontato, dato che senza il suo talento non sarebbe stato possibile che anche lui diventasse un pasticcere. Con la pasticceria può sperimentare e dare libero sfogo alla sua creatività. Infatti, i suoi dolci sono innovativi e creativi e vengono impreziositi da dettagli ricercati ed eleganti che ne fanno delle piccole opere d’arte che appagano gli occhi ed il palato.

Il padre non è stato l’unico maestro di Alessandro, infatti ce ne sono stati anche altri. Tra questi c’è Iginio Massari, il suo mentore, che gli ha proposto una delle collaborazioni più formative, ovvero seguirlo, come assistente, per un anno durante i suoi master.

Insomma, Alessandro Servida è perfetto per girare l'Italia alla ricerca della miglior pasticceria del paese…