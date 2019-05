È andato in onda mercoledì 3 aprile su Sky Uno, un doppio appuntamento con B Heroes : oltre all’ottavo episodio, è stata trasmessa successivamente la nona puntata della docu-serie basata sul mondo dell'innovazione e delle startup che narra i sogni, le ambizioni e le storie di alcune tra le più fortunate startup italiane. In attesa dei prossimi appuntamenti, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 18.50 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11, scopri cos’è successo nella nona puntata .

Il primo focus va su Enerbrain (categoria “Sviluppo Sostenibile”), un sistema di regolazione dinamica degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione che permette di migliorare il comfort degli ambienti e ridurre i consumi per la climatizzazione.

L’idea di Enerbrain è nata grazie a Marco Martellacci, fisico teorico, che si è sempre domandato come regolare la temperatura della caldaia di casa propria durante giorni molto caldi o molto freddi rendendosi conto che, cambiare la temperatura in modo dinamico, avrebbe portato a numerosi risparmi e alla riduzione delle emissioni di gas e di inquinamento. Spinto da questa motivazione, un giorno ha deciso di smontare la propria caldaia e di sviluppare un algoritmo matematico per controllare la temperatura in tempo reale sulla base di numerosi parametri, arrivando così a ottenere il 30% di risparmio a casa propria. Dopo le prime sperimentazioni e i primi dialoghi con alcuni possibili clienti, Marco ha deciso di licenziarsi e partire insieme a Giuseppe Giordano, Filippo Ferrari e Francesca Freyria per mettere in pratica l’idea di Enerbrain. Pochi mesi dopo si è unito a loro anche Alexis Susset, in veste di consulente CTO, per sviluppare l’architettura del software di quello che ora è la spina dorsale di Enerbrain. Oggi la startup è in forte crescita. Dopo aver installato nell’ultimo mese il sistema in quasi cento edifici a Torino, la startup ha l’importante ambizione di scaturire un forte impatto globale e rappresentare la prima scelta mondiale per tutti gli edifici medio-grandi, contribuendo non solo a ridurre i consumi e le emissioni di CO2, ma anche a insegnare alle nuove generazioni come usare meglio l’energia.

La seconda startup presentata è Worth Wearing (categoria “Trasformazione Digitale”), la prima piattaforma online di realizzazione e distribuzione di t-shirts on demand, con lo scopo di finanziare progetti sociali e idee di cambiamento. Il progetto è partito dall’amore di Salvatore Barbera per l’ambiente, motivo per cui ha deciso di costruire il suo personale percorso professionale Ha iniziato come volontario e dipendente di Greenpeace, poi è stato direttore di Change.org e, infine, fondatore di Latte Creative, agenzia di comunicazione che lavora con organizzazioni no-profit (Amnesty, WWF, Medici Senza Frontiere, Save the children...). Attraverso quest’ultima ha dato vita a Worth Wearing, una piattaforma di crowdfunding che opera attraverso la vendita di merchandising, al fine di devolvere una parte dei ricavi a scopo benefico. Il prodotto di punta di questo progetto sono sicuramente le T-shirt, dal design curato, realizzate grazie alla preziosa collaborazione di grandi illustratori e scrittori, che, con il loro contributo, rendono il merchandising interessante anche dal punto di vista estetico. Il sogno di Salvatore è esportare Worth Wearing negli altri Paesi europei, competendo con piattaforme più grandi, come quelle americane. Nonostante Salvatore sappia che l’Italia è un mercato piccolo, vede questo progetto come una sfida e, deciso ad espandere WW in breve tempo, sta cercando investitori disposti a crederci fermamente.

Le due startup si presentano, successivamente, ai giudici che, come sempre, sono Dina Ravera, Laurent Foata e Silvia Candiani, a cui si unisce il rappresentante di categoria: per Enerbrain c’è la presenza di Valerio Camerino, di A2A, mentre per Worth Wearing si affianca alla giuria Fabio Troiani di Sketchin.

Alla fine della puntata, è Fabio Cannavale a comunicare l’esito alle due startup: Enerbrain può accedere all’accelerazione, mentre Worth Wearing non può proseguire il suo percorso in B Heroes.

