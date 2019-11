Alessandro Borghese Kitchen Sound 5, l’originale videoenciclopedia di ricette a ritmo di musica dello Chef, ideata e prodotta da Level33 e AB Normal, torna con nuove e golose puntate nelle quali ritroveremo, tra gli ospiti, il grande pasticcere Sal De Riso e il "pizza-ricercatore" Renato Bosco.

Sal De Riso continuerà ad insegnarci la nobile arte della pasticceria con altre golosità scelte fra le sue creazioni più rappresentative, sempre contraddistinte dai colori, i profumi e i sapori della sua terra, la meravigliosa Costiera Amalfitana. Mentre Renato Bosco, con la sua inesauribile curiosità allarga le frontiere della sperimentazione nell'arte bianca e ci farà scoprire impasti, lievitazioni, ingredienti e guarnizioni che portano la pizza a diventare un autentico piatto gourmet. Così come, unendo alla tradizione innovazione e ricerca, ci proporrà nuove versioni di pane, originalissime e uniche, che vi invoglieranno subito a replicarle a casa. Con grande orgoglio, possiamo dire che il format dello chef più rock del piccolo schermo, sta ottenendo riscontri postivi anche in Cina dove stanno andando in onda le puntate delle stagioni passate.

Le ricette della settimana sono poi raccolte in un menu completo, in onda il sabato, e sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV. Una settimana dopo la messa in onda, il programma è visibile anche nella sezione video de www.ilsole24ore.com e http://rds.it/. Rds 100% Grandi Successi, inoltre, firma la playlist che accompagna i menù proposti dallo Chef.

Alessandro Borghese Kitchen Sound – ideato e prodotto da Level33 e AB Normal – vede il coinvolgimento di: Beko Elettrodomestici, ad oggi secondo marchio di elettrodomestici venduti in Europa di cui Chef Borghese è testimonial dal 2014, Cannamela, l'azienda italiana leader nel mercato delle Spezie ed Erbe aromatiche, Cesarin Spa, azienda leader nella produzione di materie prime per la pasticceria, Dyson, è una Global Technology Company nata con la mission di risolvere problemi ignorati da altri e attualmente impegnata nella ricerca e sviluppo di 5 categorie principali di prodotti: aspirapolvere, cura dei capelli, trattamento dell’aria, asciugamani e recentemente lampade. Nel 2017 Dyson ha svelato di aver iniziato a lavorare al suo primo veicolo elettrico; Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A., che da oltre un secolo è sinonimo di caffè nel mondo ed esporta il gusto e la tradizione italiana in oltre 90 Paesi, Pengo con il brand H&H Cooking Style che incontra la filosofia “Il Lusso della Semplicità” di Chef Borghese; Latteria Virgilio, che nasce a Mantova nel 1966 dall’unione di 27 caseifici mantovani; Farina La Molisana, che nasce nel cuore del Molise nel 1912 e viene acquisita nel 2011 dalla famiglia Ferro; Veneta Cucine, azienda familiare con oltre 50 anni di storia, che si è trasformata negli anni da realtà locale a gruppo di livello internazionale diventando la più grande piattaforma italiana di mobili per cucina; AB - Il Lusso della Semplicità, il ristorante dello Chef Alessandro Borghese che sorge nel prestigioso quartiere di milanese di City Life.

Hashtag ufficiale del programma: #AleKitchenSound