Alessandro Borghese Kitchen Sound: la ricetta del vitello incavolato

La settimana sta per terminare, ma non gli appuntamenti di Alessandro Borghese Kitchen Sound . La puntata di venerdì 14 giugno vi lascerà nuovamente con l’acquolina in bocca: la ricetta proposta si chiama “ vitello incavolato ”, un mix di sapori davvero efficace. Il programma vi aspetta dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Cristiano Tomei, ospite nella cucina di Alessandro Borghese, vi stupirà nuovamente, presentando una ricetta tutta da scoprire, il “vitello incavolato”. Come si deduce dal nome, l’ingrediente principale è un classico per gli amanti della carne, il vitello, nel taglio “french rack”. Questa versione presenta asticelle pulite, ed è privo di ossa sulla spina dorsale: in poche parole, è il medaglione della costata con l’osso pulito.

A insaporire la carne ci pensano altri ingredienti, come il peperoncino, il pack choy e le erbe aromatiche.

Il pack choy, ad esempio, è un cavolo cinese che presenta foglie carnose e croccanti, dal sapore delicato e leggermente amarognolo. L’alimento è molto diffuso sulle tavole asiatiche, ed è facilmente reperibile anche in Europa: viene coltivato, infatti, principalmente in Olanda. Il sapore è molto delicato, e troverà un matrimonio felice con il pungente gusto del peperoncino, poiché serve per mitigarlo.

Inoltre, come già accennato, verranno utilizzate le erbe aromatiche, in modo da impreziosire ancor di più l’intenso gusto del piatto.

Leggi la ricetta del “vitello incavolato” nella versione di Cristiano Tomei!

4 fette grandi di “french rack”

4 pezzi di “pack choy”

Peperoncino q.b.

Limone q.b.

Burro q.b.

Erbe aromatiche q.b.

Aglio q.b.

Sale grosso q.b.

Olio Garda DOP q.b.

Sale e pepe q.b.

Non dimenticare che l’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Sound ti aspetta dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 455. Le ricette della settimana sono raccolte in un menu completo, in onda il sabato, e disponibile su Sky On Demand, per gli abbonati Sky con decoder connesso a Internet. Una settimana dopo la messa in onda, il programma è visibile anche nella sezione video de www.ilsole24ore.com e http://rds.it/. Rds 100% Grandi Successi, inoltre, firma la playlist che accompagna i menù proposti dallo Chef.