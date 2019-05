Nell’appuntamento di mercoledì 24 aprile, Alessandro cederà nuovamente il posto all’amico Sal De Riso, il famoso pasticcere campano, che presenterà un nuovo dolce della sua tradizione: stiamo parlando delle gustosissime Zeppole di San Giuseppe.

Qual è la storia e l’origine di questo delizioso dolce? Innanzitutto occorre dire che, le zeppole di San Giuseppe, sono tipiche della zona vesuviana e, seppur il nome lo suggerisca, non sono originarie del comune di San Giuseppe Vesuviano. In realtà, circolano molte ipotesi sull’origine di questo dolce, ma sono tutte nebulose: l’unica certezza è che, la ricetta, compare per la prima volta nel 1837 nel trattato “La cucina Teorico Pratica”, stilato dal gastronomo napoletano Ippolito Cavalcanti.

Una delle storie più interessanti sull’origine delle zeppole è che, dopo la fuga in Egitto, approdato in terra straniera con Maria e Gesù, San Giuseppe fu costretto a vendere frittelle per provvedere al mantenimento della famiglia. Così, avrebbe avuto inizio la tradizione che vorrebbe questi dolci il simbolo della Festa del papà, in onore del santo che la rappresenta.

Un’altra versione, invece, vede protagonisti proprio i rappresentanti di questo dolce, ovvero gli abitanti partenopei. La zeppola di San Giuseppe, nella versione che conosciamo, è nata come dolce conventuale: alcuni parlano del convento di San Gregorio Armeno, altri di quello di Santa Patrizia, e non solo, in quanto c’è chi ne attribuisce l’origine alle monache della Croce di Lucca e chi a quelle dello Splendore. Qualunque sia la verità, la tradizione vuole che i friggitori napoletani esibissero la propria arte culinaria per strada, friggendo le zeppole davanti alle proprie botteghe.

Qualunque sia la verità, l’unica certezza rimane la bontà di questo dolce! Scopriamo insieme la ricetta delle Zeppole di San Giuseppe.

Per la Pasta Bignè:

250 g d’acqua

100 g di burro

6 g di sale

250 g di farina 00

400 g di uova

Per la Crema Pasticciera:

400 g di latte fresco intero

100 g di panna fresca liquida

180 g di tuorli d’uovo

150 g di zucchero

40 g di amido di mais, 2 g di sale

1 buccia limone d’Amalgi I.G.P.

1/3 bacca di vaniglia Bourbon

Per la composizione:

amarene sciroppate q.b.

zucchero a velo 1.b.

Alessandro Borghese vi aspetta con Kitchen Sound dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo su Sky Uno. Le ricette della settimana, poi, sono raccolte in un menù completo, in onda il sabato, e disponibile su Sky On Demand, per coloro che sono abbonati a Sky con decoder connesso a Internet. Inoltre, una settimana dopo la messa in onda, il programma è visibile nella sezione video de www.ilsole24ore.com e http://rds.it/. La playlist che accompagna il menù, inoltre, è firmata da Rds 100% Grandi Successi.