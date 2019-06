Nuovo appuntamento con Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna , che si avvia verso la sua conclusione. Difatti, gli episodi 13 e 14 , saranno gli ultimi della prima stagione e vedranno lo chef catalano avventurarsi a nel Garrotxa e nel suo ristorante, il Capritx . Tuttavia, la prossima settimana, andrà in onda il Best Of di tutta la serie e il primo episodio della seconda stagione ! Il programma va in onda il mercoledì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 13

Marc Ribas è pronto ad avventurarsi nel Garrotxa, in particolare a Olot, nel patrimonio naturale più esplosivo e mozzafiato della Catalogna. Il Garrotxa è terra vulanica, così come la sua cucina: per questo motivo, il nostro chef catalano, andrà alla ricerca della migliore cucina della zona, la cui caratteristica è proprio quella di risiedere tra i vulcani. Quali sono i ristoranti che Marc Ribas visiterà? Scopriamoli insieme!

Il primo ristorante sarà il Greenhouse di Magda che, con la sua cucina tradizionale, ma personalizzata, trova nel Garrotxa Natural Park la sua fonte quotidiana di ispirazione.

Troveremo anche David, il proprietario del Masnou, che ci farà assaggiare la sua cucina cassolana, che ha rivisitato con sorprendenti tocchi di modernità.

Sarà poi la volta di Miguel de Las Hojas de Jordàn, che ha rischiato il tutto lasciando le sue radici messicane, per una nuovo tipo di cucina e di ambizione. Sarà un racconto davvero interessante!

Infine, troveremo Montse e il suo La Deu, che vi porterà all’interno di un gustoso viaggio alla scoperta delle sue speciali patate.

Chi sarà la migliore cucina tra le terre vulcaniche del Garrotxa? Non vi resta che scoprirlo, sintonizzandovi con Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna!

Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, episodio 14

Il viaggio sta per terminare. L’ultimo episodio di questa coinvolgente e gustosissima edizione del programma, attraverso i migliori ristoranti della Catalogna, stravolgerà le carte in tavola. Marc non ci porterà alla scoperta dei migliori ristoranti della zona, ma in un posto davvero speciale per lui, il Capritx, situato a Terrassa. Marc Ribas ospiterà gli otto ristoratori più divertenti e significativi della stagione nel suo ristorante, che ha ottenuto una prestigiosa stella Michelin. Chi rivedremo? Carles Mirò, Anna Sas, Adnaloy Osìo, Juan Andrès Lauria, e non solo: ci saranno anche Richard Glezmar, Elisenda Masferrer, Mercè Camins e Ladis Alcalà. In questo episodio le regole cambiano e saranno i ristoratori a valutare Marc. Cosa bisogna aspettarsi? Sete di vendetta? Oppure, voti alti? Tuttavia, le cose spesso non sono quelle che sembrano, e i ristoratori rimarranno davvero sorpresi.

Non perdetevi l’ultimo appuntamento con Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, in onda mercoledì 19 giugno alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Tuttavia, come già detto, l’avventura spagnola non finisce qui, poiché Marc tornerà con il Best Of e con il primo episodio della seconda stagione, in onda mercoledì 26 giugno.