4 Hotel, il vincitore di Catania è il Donna Carmela Boutique Resort

Ricco di storia e circondato da 10.000 mq di piante mediterranee e subtropicali, tra l'Etna ed il mar Ionio, il boutique resort di fine Ottocento creato e fortemente voluto da Donna Carmela vince la sfida di 4 Hotel ambientata in Sicilia. Ad aggiudicarsi la vittoria è il Donna Carmela Boutique Resort, un country hotel dalle magiche atmosfere situato tra Catania e Taormina. In attesa del prossimo e ultimo appuntamento con Bruno Barbieri 4 Hotel, in onda giovedì 25 luglio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, continua a leggere e scopri cosa ci ha raccontato la vincitrice di questa sua avventura.

Come ha reagito alla chiamata di 4 Hotel?

Eravamo presi dalla progettazione della nuova stagione turistica, quando ho ricevuto la chiamata di 4 Hotel. È stata una bella emozione sapere che il famoso programma televisivo avesse scelto proprio la mia struttura per partecipare. Potrei descrivere questa emozione con due parole che esprimono il mio stato d’animo: “Felice e onorata”.

Si aspettava la vittoria?

Non mi aspettavo la vittoria, ma ci speravo. La competizione era stata piacevole e soddisfacente, ho avuto modo di approfondire la conoscenza dei colleghi albergatori con i quali ho condiviso questa piacevole esperienza che porterò nel cuore.

Lei parla del suo staff come di una “seconda famiglia”, come nasce l’idea di aprire Donna Carmela resort?

DonnaCarmela nasce con l’idea di essere un semplice B&B per ospitare i nostri clienti dell’azienda Florovivaistica. Essendo una visionaria, ho creduto nelle tante potenzialità di questa idea fino a decidere di creare un Boutique Resort che riuscisse a trasmettere al meglio l’eccellenza dell’ospitalità siciliana. La gestione del Resort non è un lavoro, ma una passione, la stessa che metto per la cura dei dettagli della mia casa. I miei collaboratori sono la “seconda famiglia”, nonostante il duro lavoro e l’impegno per mantenere sempre alto il nostro standard, è in loro che vedo anche la bellezza di questo resort.

Qual è il maggior pregio di un bravo albergatore?

Innanzitutto, la disponibilità e la gentilezza. Ma anche il sorriso è fondamentale per accogliere e accontentare ogni richiesta dei miei ospiti.

Cosa ha imparato da questa esperienza?

Da questa esperienza ho imparato che come albergatore, non si smette mai di imparare, c’è sempre qualcosa di nuovo da fare e da migliorare. Ho imparato anche che il lavoro di squadra è essenziale per raggiungere sempre degli ottimi risultati.

Qual è stata secondo lei la vostra carta vincente?

Il nostro concept è quello di far sentire l’ospite a casa propria e la cura che riserviamo deve essere impeccabile in tutte le fasi del suo soggiorno. La nostra filosofia è quella di esprimere al meglio il calore dell’ospitalità siciliana.

Una parola su Bruno Barbieri, è riuscita a fare tesoro dei suoi consigli?

Inizialmente pensavo fosse esageratamente pignolo, ma conoscendolo mi sono ricreduta. Adesso dopo tutta l’esperienza, penso che sia una persona sincera e molto schietta. Se trova qualcosa che non va, non esita a farlo presente e per noi albergatori, avere un feedback dai nostri ospiti è essenziale.

La prima cosa che nota in un hotel?

Prima di tutto l’accoglienza. E da lì che parte tutto, è il biglietto da visita, il cuore pulsante dell’hotel. La gentilezza e la professionalità dello staff del ricevimento devono essere impeccabili e sempre pronti a soddisfare qualsiasi esigenza degli ospiti. Inoltre, per me, l’ordine e la pulizia sono alla base non c’è modo migliore per dare un servizio d’eccellenza.

La filosofia del vostro resort?

Scegliere di soggiornare presso il nostro resort significa immergersi nei colori vibranti di questo angolo di Sicilia, lasciandosi avvolgere dalla bellezza e dal vero senso autentico dell’Ospitalità Siciliana.