Bivio decisivo per il quarto Live Show: sarà la notte con la manche più spettacolare dell’anno, la “Giostra” e ci sarà anche una temutissima tripla eliminazione. Ospite sul palco di XF2026 Charlotte Cardin, la nuova star mondiale del pop. Tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Live Show 4 sarà un bivio decisivo a X Factor 2026. Giovedì 12 novembre su Sky e in streaming su NOW sarà una notte in cui si scriverà un capitolo molto importante della storia di questa edizione: il programma della serata è ricchissimo – si partirà dalla manche più spettacolare dell’anno, la “Giostra”, e si concluderà con una temutissima tripla eliminazione – e rappresenterà uno snodo capace inevitabilmente di cambiare umori e obiettivi per tutti gli artisti in gara seguiti dai giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. In una notte in cui i tempi sul palco dell’X Factor Arena saranno serratissimi e complicati, anche il ruolo della conduttrice Giorgia (l'intervista) sarà più difficile che mai.

Manche e assegnazioni I 10 artisti in gara apriranno il quarto Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle con la “Giostra”, la manche più coreografica, tecnologica e spettacolare dell’anno: uno dopo l’altro, per circa un minuto a testa e senza soluzione di continuità, tutti e 10 gli artisti riproporranno – con altrettante scenografie e coreografie ricreate in tutta l’X Factor Arena – uno dei brani che hanno eseguito fin qui nel loro percorso a #XF2026. A seguire, torneranno nuovamente tutti sul palco per una unica manche di cover:

Francesco Gabbani ha assegnato a Giacomo Calò “All of Me” di John Legend, la celebre ballad con cui l’artista conquistò, nel 2013, la prima posizione nelle classifiche più importanti al mondo; alla sua band, gli Scraffs, “American Idiot” dei Green Day, track dell’album del 2004 e brano-manifesto contro paranoia e manipolazione mediatica in America; a Teo Bok, “CAN’T STOP THE FEELING!” di Justin Timberlake, hit mondiale presente nel film d’animazione “Trolls” e per il quale fu candidata all’Oscar® per la Miglior canzone originale;

• per la sua squadra, Irama ha pensato a “Welcome to the Black Parade” dei My Chemical Romance per la band Le Distanze: pubblicato nel 2006, il brano è diventato uno degli inni più riconoscibili all’inizio del nuovo millennio; per Patrizia alla cover eseguita da Faouzia di “And I Am Telling You I’m Not Going”, brano nato nel musical “Dreamgirls” (interpreato quindi da Jennifer Holliday e, nella versione cinematografica del 2006, da Jennifer Hudson);

• nella squadra di Jake La Furia, Alex Fontana proporrà “Maggie M'Gill” dei The Doors, brano che chiude il loro epocale album del 1970 “Morrison Hotel”; ALÌA, invece, interpreterà “La rondine” di Mango, nella versione resa celebre dalla figlia Angelina durante la serata delle Cover di Sanremo 2024;

• infine, Paola Iezzi ha scelto per camilla “Io che non vivo (senza te)” di Pino Donaggio, presentata a Sanremo nel 1965 e diventata poi un classico internazionale grazie anche all’interpretazione di Elvis Presley; per la band sassarese dei Mad-Dog un mash-up tra “Elenore” dei The Turtles e il suo adattamento italiano, la celebre “Scende la pioggia” di Gianni Morandi; per Manu “Va Bene, Va Bene Così” di Vasco Rossi, brano che dava il titolo al primo album live del “Komandante”. Approfondimento Irama a X Factor 2026: "La musica ci rende immortali"

Il verdetto A fine serata il verdetto più temuto: tutti i voti giunti nella serata porteranno a una classifica unica nella quale i due meno votati dovranno abbandonare subito il palco, mentre gli artisti giunti al terzultimo e al quartultimo posto andranno al ballottaggio presso i giudici; qui, come sempre, se tre dei quattro giudici faranno lo stesso nome quel concorrente sarà eliminato; in caso di spaccatura a metà del tavolo, la parola passerà nuovamente al pubblico per i 200 secondi di Tilt. Approfondimento Francesco Gabbani a X Factor 2026: “Se ti fermi al primo no è finita”

L'ospite d'onore Nel Live Show 4, a metà tra le due manche, arriverà sul palco Charlotte Cardin, la nuova star mondiale del pop – nata in Canada e ora in Francia – che, dopo aver vinto il premio come Artista femminile dell’anno alle Victoires de la Musique ed essere stata nominata «Global Woman of the Year» da Billboard, è ora alla vigilia di un attesissimo tour mondiale che la vedrà protagonista in tutto il 2027 (sarà anche in Italia, il 20 maggio, per una tappa al Fabrique di Milano). Con oltre un miliardo di stream a livello globale, Charlotte Cardin ha raggiunto il successo nel 2021 con “Phoenix”, certificato disco di platino, vincendo quattro JUNO Awards e diventando la prima artista canadese dopo Céline Dion a raggiungere la vetta della classifica canadese di Billboard. “99 Nights”, il suo album del 2023, ha consolidato la sua fama mondiale con altri due JUNO Awards (tra cui quello per l’Album dell’anno). In più, Charlotte Cardin ha ottenuto un enorme successo in Europa e in Nord America con successi in vetta alle classifiche come “Feel Good” (la canzone in lingua francese più trasmessa dalle radio e dalle TV francesi nel 2025, certificata Diamante e con oltre 100 milioni di stream); “Tant pis pour elle”, certificata Oro; e il recente singolo “The Way We Touch”; in più, ha appena pubblicato il suo nuovo singolo “Memories”, che anticipa l’album “Midnight, Mon Amour”, in uscita il prossimo 29 gennaio. Charlotte Cardin è, inoltre, una icona in ascesa nel mondo della moda, ed è stata anche headliner di festival rinomati tra cui Bonnaroo, il Festival d’Été de Québec e Les Vieilles Charrues, oltre ad aver tenuto concerti da tutto esaurito allo Zénith di Parigi. Approfondimento X Factor 2026, eliminato Lenanie e Fulminacci ospite. FOTO