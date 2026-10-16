X Factor 2026, standing ovation per Camilla Guerini sulle note di Raye
Nel corso delle prime selezioni, la giovane aveva confessato di non essere mai salita su un palco che non fosse quello del suo oratorio, alle Last Call sorprende sulle note di Raye e conquista i Live Show
X Factor 2026 ha i suoi 12 concorrenti ufficiali: ieri sera si è svolto, infatti, l’ultimo e decisivo capitolo delle selezioni prima dell'inizio degli attesissimi Live Show (da giovedì 22 su Sky e in streaming su NOW). Tra i talenti che rivedremo esibirsi e gareggiare in diretta, Camilla Guerini.
Camilla Guerini, X Pass di Paola Iezzi
Paola Iezzi evidentemente ci aveva visto lungo dando il suo X Pass a Camilla Guerini, 23enne di Rudiano (Brescia): nel corso delle prime selezioni, la giovane – che ha confessato di non essere mai salita su un palco che non fosse quello del suo oratorio – ha sempre proposto brani delicati e intimi, ieri invece, nelle Last Call (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand; in chiaro martedì su TV8 e mercoledì su Cielo) ha sorpreso la sua giudice con la ritmata e potentissima “WHERE IS MY HUSBAND!” di Raye.
Prova superata con grande successo, Camilla è tra i 12 concorrenti ufficiali di questa edizione: la ritroveremo nelle puntate in diretta, che partono giovedì 22 dal Teatro Repower di Assago (Milano), nell’X Factor Arena che per sei settimane sarà la casa dei Live Show.
Squadre X Factor 2026, chi sono i 12 concorrenti che andranno ai Live
Alle Last Call, i giudici Jake La Furia, Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Irama hanno scelto tramite il meccanismo delle sedie e degli switch tre talenti per ciascuna squadra da portare ai Live. Ecco tutti gli artisti in gara. XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW