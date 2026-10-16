X Factor 2026, standing ovation per Camilla Guerini sulle note di Raye

Nel corso delle prime selezioni, la giovane aveva confessato di non essere mai salita su un palco che non fosse quello del suo oratorio, alle Last Call sorprende sulle note di Raye e conquista i Live Show

X Factor 2026 ha i suoi 12 concorrenti ufficiali: ieri sera si è svolto, infatti, l’ultimo e decisivo capitolo delle selezioni prima dell'inizio degli attesissimi Live Show ( da giovedì 22 su Sky e in streaming su NOW ). Tra i talenti che rivedremo esibirsi e gareggiare in diretta, Camilla Guerini.

Camilla Guerini, X Pass di Paola Iezzi

Paola Iezzi evidentemente ci aveva visto lungo dando il suo X Pass a Camilla Guerini, 23enne di Rudiano (Brescia): nel corso delle prime selezioni, la giovane – che ha confessato di non essere mai salita su un palco che non fosse quello del suo oratorio – ha sempre proposto brani delicati e intimi, ieri invece, nelle Last Call (su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand; in chiaro martedì su TV8 e mercoledì su Cielo) ha sorpreso la sua giudice con la ritmata e potentissima “WHERE IS MY HUSBAND!” di Raye.

Prova superata con grande successo, Camilla è tra i 12 concorrenti ufficiali di questa edizione: la ritroveremo nelle puntate in diretta, che partono giovedì 22 dal Teatro Repower di Assago (Milano), nell’X Factor Arena che per sei settimane sarà la casa dei Live Show.