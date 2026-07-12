Quattro Matrimoni, stasera l'ultimo appuntamento della stagione

Nuovo appuntamento con Quattro Matrimoni domenica 12 luglio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Protagoniste quattro spose unite dal tema delle nozze al mare: tra sfide, voti e il bonus di Costantino della Gherardesca, solo una conquisterà il titolo e la luna di miele
È il momento dell’ultima agguerrita sfida di questo ciclo di episodi di Quattro Matrimoni, in programma domenica 12 luglio su Sky Uno e in streaming su NOW. Anche stavolta Costantino della Gherardesca commenterà con la sua inconfondibile ironia le scelte delle quattro spose protagoniste, che in questo round sono accomunate dal desiderio di celebrare le loro “nozze al mare”.
La sfida tra le quattro spose
A competere, nello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, quattro spose che dovranno partecipare ai rispettivi matrimoni ed esprimere il proprio voto da 0 a 10 riguardo abito, cibo, location ed evento generale. I voti lasceranno spazio a confronti accesi e critiche tra le quattro, che si troveranno davanti ad una classifica provvisoria che potrà essere ribaltata dai 10 preziosissimi punti del bonus di Costantino che solo la sposa che avrà conquistato di più i suoi gusti potrà ricevere.
Domenica 12 luglio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, le quattro spose pronunceranno il loro sì col rumore delle onde in sottofondo, in alcuni casi sfidando anche salsedine e sabbia.
Le protagoniste e le loro nozze
In gara ci sono: Erica, 25enne di Siracusa, che ha trasformato il posto del cuore di lei e suo marito al mare nella location di un beach party all’insegna di musica e intrattenimento; Amalia, 49enne di Pisa, che ha puntato su un matrimonio happy color pieno di sfumature per richiamare l’atmosfera magica dei colori dell’arcobaleno che incontrano il mare; per Massimiliano, 46enne di Palermo, la cerimonia si trasforma in un viaggio per il mondo vista mare ricco di emozioni e dettagli raffinati; infine Loide, 39enne di Vibo Valentia, si sposerà sulla Costa degli Dei con una cerimonia elegante e allo stesso tempo piccante come la sua adorata Calabria.
Valorizzare il mare attraverso atmosfere e dettagli curati, rendendolo il protagonista e la location perfetta del grande giorno, sarà l’obiettivo delle quattro spose. Tra spiagge, panorami mozzafiato e richiami alle proprie radici, ciascuna proverà a conquistare le altre spose con la propria organizzazione, gusto e sensibilità differenti. Ma solo una di loro vedrà arrivare a bordo della lussuosissima limousine il proprio marito aggiudicandosi così il titolo di sposa vincitrice. Quindi, tra onde e tramonti, quale sposa si aggiudicherà il titolo di questo episodio e la tanto ambita luna di miele?
Partner e dove seguirlo
Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di Quattro Matrimoni UNOAERRE, VORWEK, Gattinoni Travel.
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QUATTRO MATRIMONI: domenica 12 luglio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.