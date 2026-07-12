Quattro Matrimoni, stasera l'ultimo appuntamento della stagione

Nuovo appuntamento con Quattro Matrimoni domenica 12 luglio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Protagoniste quattro spose unite dal tema delle nozze al mare: tra sfide, voti e il bonus di Costantino della Gherardesca, solo una conquisterà il titolo e la luna di miele

È il momento dell’ultima agguerrita sfida di questo ciclo di episodi di Quattro Matrimoni , in programma domenica 12 luglio su Sky Uno e in streaming su NOW . Anche stavolta Costantino della Gherardesca commenterà con la sua inconfondibile ironia le scelte delle quattro spose protagoniste, che in questo round sono accomunate dal desiderio di celebrare le loro “ nozze al mare” .

Domenica 12 luglio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, le quattro spose pronunceranno il loro sì col rumore delle onde in sottofondo, in alcuni casi sfidando anche salsedine e sabbia.

Le protagoniste e le loro nozze

In gara ci sono: Erica, 25enne di Siracusa, che ha trasformato il posto del cuore di lei e suo marito al mare nella location di un beach party all’insegna di musica e intrattenimento; Amalia, 49enne di Pisa, che ha puntato su un matrimonio happy color pieno di sfumature per richiamare l’atmosfera magica dei colori dell’arcobaleno che incontrano il mare; per Massimiliano, 46enne di Palermo, la cerimonia si trasforma in un viaggio per il mondo vista mare ricco di emozioni e dettagli raffinati; infine Loide, 39enne di Vibo Valentia, si sposerà sulla Costa degli Dei con una cerimonia elegante e allo stesso tempo piccante come la sua adorata Calabria.

Valorizzare il mare attraverso atmosfere e dettagli curati, rendendolo il protagonista e la location perfetta del grande giorno, sarà l’obiettivo delle quattro spose. Tra spiagge, panorami mozzafiato e richiami alle proprie radici, ciascuna proverà a conquistare le altre spose con la propria organizzazione, gusto e sensibilità differenti. Ma solo una di loro vedrà arrivare a bordo della lussuosissima limousine il proprio marito aggiudicandosi così il titolo di sposa vincitrice. Quindi, tra onde e tramonti, quale sposa si aggiudicherà il titolo di questo episodio e la tanto ambita luna di miele?