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La psicologia di Money Road: "Sotto pressione emerge la nostra vera natura"

Barbara Ferrara

Barbara Ferrara

Si chiude con la spartizione del montepremi l’esperimento sociale guidato da Fabio Caressa, qualcuno ha rischiato di tornare a casa senza un soldo, tutti, alla fine del viaggio, si sono messi a nudo, rivelando la propria natura umana. Ma cosa spinge le persone verso il bene comune o l’interesse personale? Lo abbiamo chiesto allo psicoterapeuta Paolo Greco e allo psicologo Raffaele Appio, rispettivamente Direttore e Presidente del Centro Italiano Gestalt

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