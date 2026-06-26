Si chiude con la spartizione del montepremi l’esperimento sociale guidato da Fabio Caressa, qualcuno ha rischiato di tornare a casa senza un soldo, tutti, alla fine del viaggio, si sono messi a nudo, rivelando la propria natura umana. Ma cosa spinge le persone verso il bene comune o l’interesse personale? Lo abbiamo chiesto allo psicoterapeuta Paolo Greco e allo psicologo Raffaele Appio, rispettivamente Direttore e Presidente del Centro Italiano Gestalt