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Pechino Express, I Raccomandati: "Abbiamo vinto con le nostre forze"

Barbara Ferrara

Barbara Ferrara

Dopo aver percorso 5450 chilometri attraverso Indonesia, Cina e Giappone, Chanel Totti e Filippo Laurino, arrivano al traguardo finale e conquistano l'ambito titolo: "Abbiamo dimostrato che nella vita bisogna cavarsela con le proprie gambe e con la propria testa. Questa vittoria è la vittoria di noi stessi, ce l'abbiamo fatta", le parole a caldo di Filippo dopo la scenografica proclamazione a Kyoto

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