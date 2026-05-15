Pechino Express, I Raccomandati: "Abbiamo vinto con le nostre forze"

Dopo aver percorso 5450 chilometri attraverso Indonesia, Cina e Giappone, Chanel Totti e Filippo Laurino, arrivano al traguardo finale e conquistano l'ambito titolo: "Abbiamo dimostrato che nella vita bisogna cavarsela con le proprie gambe e con la propria testa. Questa vittoria è la vittoria di noi stessi, ce l'abbiamo fatta", le parole a caldo di Filippo dopo la scenografica proclamazione a Kyoto
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