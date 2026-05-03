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Cucine da incubo, Cannavacciuolo al ristorante Oasis di Peschiera Borromeo. Anticipazioni

TV Show sky uno

Antonino Cannavacciuolo arriva a Peschiera Borromeo per una nuova puntata di Cucine da incubo. Il ristorante Oasis è al centro di una “mission impossible” tra gestione difficile e rilancio, in onda domenica 3 maggio su Sky Uno e NOW

La nuova “mission impossible” che attende Antonino Cannavacciuolo è alle porte di Milano: a Peschiera Borromeo, il ristorante “Oasis” è la location del nuovo episodio di Cucine da incubo, atteso per domenica 3 maggio in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW.

Continua così il viaggio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, in cui Antonino scopre cucine locali in crisi a causa di incuria e cattiva gestione, oltre che di servizio, stile e qualità del cibo ritenuti deludenti dai clienti. L’amatissimo chef, che vanta otto Stelle Michelin complessive, ha il compito di consigliare ristoratori e personale, giudicandone operato e menù per aiutarli a ritrovare motivazione ed energia. Da qui prende il via un vero make-over delle strutture, che quest’anno si avvale della consulenza inedita di Paolo Stella, designer apprezzato per uno sguardo contemporaneo capace di coniugare estetica, identità e funzionalità.

Il ristorante Oasis e il difficile rilancio

Nell’episodio di domenica 3 maggio alle 21.15, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, Cannavacciuolo farà tappa al ristorante “Oasis”, non lontano dall’aeroporto di Linate. Il locale è collocato all’interno di un sottomarino, una particolarità che però non è bastata a garantirne il successo. Dopo diverse gestioni, oggi è guidato dall’italo-spagnolo Ismael, che lo conduce insieme alla moglie Julissa.

Spinto dalla passione, Ismael ha investito tutte le sue risorse per rilanciare il locale, senza però ottenere i risultati sperati: piante costose, un chiringuito vicino alla sala, una piscina e persino carpe per il corso d’acqua adiacente. Anche la scelta di un menù molto ampio, tra piatti italiani e internazionali, ha messo in difficoltà il cuoco peruviano. Compito dello chef sarà fare chiarezza, aiutando Ismael a rispondere alle domande fondamentali che precedono ogni attività di ristorazione.

Il make over e il futuro del programma

Nel percorso di rilancio, Cannavacciuolo si avvarrà anche del supporto di Fulvio Ravagnani, responsabile della comunicazione allo IED – Istituto Europeo di Design. Successivamente entrerà in scena Paolo Stella con la sua troupe, chiamata a restituire calore e identità alla sala, per far riemergere simbolicamente il sottomarino dalle difficoltà in cui si trova.

I suggerimenti e l’esperienza dello chef, uniti alla creatività del team di progettazione, daranno vita a un make over pensato per rendere il ristorante più accogliente e riconoscibile, permettendo allo staff di ripartire con nuova consapevolezza.

Il viaggio di Cucine da incubo proseguirà poi in provincia di Milano, a San Vittore Olona, per spostarsi successivamente a Jesi e Potenza. Il programma è l’adattamento italiano del format internazionale Kitchen Nightmares, creato da Optomen Television Ltd e licenziato da All3Media International

Quando e dove vederlo

Cucine da incubo
Tutte le domeniche alle 21.15
In esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW
Sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

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