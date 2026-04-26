Cucine da incubo, Antonino Cannavacciuolo a Prato con Paolo Stella

La nuova “mission impossible” di chef Cannavacciuolo riparte da Poggio a Caiano, piccolo centro in provincia di Prato. I suggerimenti, le conoscenze e la grande esperienza di Antonino, uniti alla creatività e alla praticità della troupe guidata da Paolo Stella, faranno scattare il make over che punterà a dare alla location un aspetto e un’atmosfera del tutto nuovi. Domenica 26 aprile alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

È a Poggio a Caiano , piccolo centro in provincia di Prato , la nuova “mission impossible” di Antonino Cannavacciuolo : il nuovo episodio di Cucine da incubo , atteso per domenica 26 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , è al ristorante “ La Furba ” del capoluogo toscano.

Prosegue quindi il viaggio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy in cui Antonino scopre cucine locali in crisi il cui destino sembra ormai scritto a causa di incuria e cattiva gestione, nonché di servizio, stile e qualità del cibo giudicati deludenti dai clienti insoddisfatti. All’amatissimo e acclamato Chef da 8 Stelle Michelin in totale il compito di dar consigli ai ristoratori e al personale, giudicando il loro operato e il loro menù, per portarli a ritrovare stimoli e voglia di ripartire. Da qui parte poi un vero make-over delle strutture, che quest’anno si avvale della consulenza inedita di Paolo Stella, designer dal tratto distintivo, apprezzato sui social e nel mondo del progetto per il sguardo contemporaneo capace di coniugare estetica, identità e funzionalità.



Nell’episodio di domenica

Antonino arriverà a “La Furba”, ristorante posto all’interno di un palazzo storico di Poggio a Caiano che propone piatti di pesce da più di venti anni: tra materia prima di grande qualità e una carta dei vini che contiene al suo interno delle bottiglie di pregio, ci sarebbe tutto quello che serve per avere un ristorante di alto livello. Eppure c’è qualcosa che non va, a partire in particolare dal comportamento di Silvia, titolare e responsabile di sala, il cui carattere espansivo ed esuberante la porta a sedersi a tavola coi commensali “accompagnando” il loro pasto con modi decisamente amichevoli e anche un linguaggio che spesso sconfina in parolacce e battute di dubbio gusto. Luca e Antonello, gli altri due soci, vorrebbero invece un servizio di tipo diverso, più consono ad un locale di alto livello dove il conto non è quello propriamente di un’osteria alla buona.



Antonino avrà il difficile compito di far riflettere Silvia e lo farà anche grazie all’aiuto di Paolo Borzacchiello, un professionista esperto in scienze della interazione umana, che mostrerà alla titolare gli effetti del suo comportamento sui clienti; Paolo Stella, invece, dovrà eliminare tutti gli interventi posticci e fuori luogo fatti negli anni dai titolari per riportare le sale de “La Furba” allo splendore di un tempo.

I suggerimenti, le conoscenze e la grande esperienza di Antonino, uniti alla creatività e alla praticità della troupe guidata da Paolo Stella, faranno scattare quindi il make over che punterà a dare alla location un aspetto e un’atmosfera del tutto nuovi, per renderla più accogliente, funzionale e vivibile rispetto alla precedente: una struttura che adesso sarà finalmente a misura di cliente. Interventi grazie ai quali lo staff potrà ricominciare il loro lavoro, ma con una passione e stimoli del tutto nuovi, oltre alla fondamentale consapevolezza degli errori passati.

le prossime tappe

Dopo la tappa toscana, il viaggio di Antonino e delle “sue” Cucine da incubo toccherà Peschiera Borromeo (Milano), San Vittore Olona (Milano), Jesi, prima di concludersi infine a Potenza.