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Pechino Express 2026, eliminati gli Ex. Viviana Vizzini: "I limiti non esistono"
Nella vita, Viviana Vizzini e Steven Basalari hanno una relazione "tira e molla", che il viaggio di Pechino Express ha messo alla prova. Ora sono tornati insieme, ma nel mezzo hanno scoperto loro stessi, dall'autenticità (anche nei difetti) ai limiti (che possono sempre migliorare)
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