Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
TV Show

MasterChef, Alessandro e Niccolò: "La cucina è amore per gli altri e per sé stessi"

Barbara Ferrara

Barbara Ferrara

Nel penultimo appuntamento di stagione (il più visto delle ultime cinque stagioni), ad abbandonare per sempre le cucine di MasterChef Italia, sono Alessandro e Niccolò. A un solo passo dal traguardo, i due concorrenti dicono addio alla gara, senza rimpianti e con il medesimo sogno, continuare a cucinare. Per entrambi infatti, la cucina "è amore, non solo per gli altri, ma anche per se stessi". Ecco cosa ci hanno raccontato nell'intervista

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ