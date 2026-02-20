Nel penultimo appuntamento di stagione (il più visto delle ultime cinque stagioni), ad abbandonare per sempre le cucine di MasterChef Italia, sono Alessandro e Niccolò. A un solo passo dal traguardo, i due concorrenti dicono addio alla gara, senza rimpianti e con il medesimo sogno, continuare a cucinare. Per entrambi infatti, la cucina "è amore, non solo per gli altri, ma anche per se stessi". Ecco cosa ci hanno raccontato nell'intervista