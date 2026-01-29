La gara entra nel vivo: tra la “Saint Honoré alla milanese” di Iginio e Debora Massari, una Mystery Box decisiva e una prova in esterna in Sardegna, si decide l’accesso alla Top Ten. La puntata andrà in onda stasera alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand

A un solo passo dalla proclamazione dell’ambitissima Top Ten di MasterChef Italia, gli undici cuochi amatoriali rimasti in gara incontrano sul loro percorso prove di livello sempre più alto, temibili sia dal punto di vista tecnico sia da quello emotivo. Giovedì 29 gennaio alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy sarà il momento di una delle sfide più attese dagli spettatori nonché più temuta dagli aspiranti chef: la prova di pasticceria, per la quale i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli riaccoglieranno in Masterclass il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani Iginio Massari, accompagnato da sua figlia Debora. Stavolta i due porteranno al cospetto della classe una “Saint Honorè alla milanese”, per testare - come da tradizione in maniera spietata e inflessibile – la preparazione tecnica anche nella nobile e complessissima arte della pasticceria. Per convincere i giudici, ed entrare così tra i 10 cuochi amatoriali migliori d’Italia, serviranno padronanza della tecnica, nervi d’acciaio e soprattutto un bilanciamento perfetto delle consistenze e dei sapori.

Mystery Box in coppia e sfide a Cagliari: si decide la Top Ten In programma, negli episodi di giovedì 29 gennaio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, anche una inedita Mystery Box – mai così importante, mettendo in palio l’ultima preziosa Golden Pin di stagione – in cui gli aspiranti MasterChef verranno divisi in coppie ma dovranno cucinare come se fosse una persona sola. Missione della prova sarà esaltare i sapori delle cucurbitacee, la famiglia vegetale che comprende anguria, melone e zucchine. A seguire, un’altra trasferta attende la classe: la Prova in esterna di questa settimana sarà a Cagliari, per rendere omaggio alle antiche tradizioni culinarie della Sardegna e all’incontro tra la cucina di terra e quella di mare anche grazie a preziose testimonianze locali come lo chef Luigi Pomata dell’omonimo ristorante nel centro del capoluogo sardo. Come di consueto, la brigata sconfitta sarà attesa da un decisivo Pressure Test, che stavolta sarà all’insegna dei sapori lombardi raccontati dallo chef Cesare Battisti del ristorante Ratanà di Milano. Una serata memorabile e intensissima, che rappresenterà il primo traguardo per i cuochi amatoriali: chi di loro riuscirà ad accedere alla Top Ten di MasterChef Italia? E chi invece dovrà salutare una volta per tutte i fornelli della Masterclass?

MasterChef Magazine, ogni giorno nuovi protagonisti e ricette sempre diverse Prosegue anche l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine, tutti i giorni, alle 19.35, sempre su Sky e NOW, la rubrica pensata per gli amanti della cucina e gli appassionati di MasterChef Italia, che anche in questa settimana vedrà alternarsi i cuochi amatoriali in gara quest’anno a chef già affermati, per parlare di food e preparare ricette dal tema sempre diverso.

MasterChef Italia rafforza il suo impegno green tra recupero, zero sprechi e nuove certificazioni Anche quest'anno si rinnova l'impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l'ambiente e non sprecando risorse alimentari. Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus "Opera Cardinal Ferrari" che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. Inoltre, Last Minute Market ha incluso il "progetto MasterChef Italia" come caso pilota per sperimentare il protocollo "Waste Free", nato per attestare la volontà e l'impegno nel realizzare azioni di riduzione degli sprechi, con particolare attenzione al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari; inoltre, mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU e del Green Deal europeo. L'attività di donazione messa in atto da MasterChef Italia rispetta i requisiti previsti dal protocollo. Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile. Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione "Food Waste Management System" da Bureau Veritas. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo "Green Audiovisual" che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l'impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.