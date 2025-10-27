Dopo Miriam Leone ecco Gaia. Sarà la cantautrice italo-brasiliana ad affiancare il Mago Forest alla conduzione della seconda puntata di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 27 ottobre alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW

Sarà la cantautrice italo-brasiliana ad affiancare il Mago Forest alla conduzione della seconda puntata di GialappaShow , il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin , prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 27 ottobre alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW .

le sorprese

In questa seconda puntata, incursione a sorpresa della straordinaria Virginia Raffaele, protagonista sul palco di un duetto esilarante con il Mago Forest. Tra le guest star della puntata anche Alba Parietti, ospite di Silvia Toffanin, alias Brenda Lodigiani, nel nuovo episodio di “Vererrimo”. Super ospite musicale è Levante, che con i Neri per Caso e Daniele Mammarella alla chitarra, si esibisce sulle note di “Owner of a Lonely Heart”, un grande classico della progressive band inglese Yes.

le anticipazioni

Apre la serata Toni Bonji nei panni del Demotivatore, prima di vestire quelli dell’Avvocato Enrico Maria D’Ufficio, e riuscire a peggiorare inesorabilmente le sorti dei suoi assistiti. Ubaldo Pantani porta ancora in scena Pier Silvio Berlusconi, mentre Valentina Barbieri propone una Giulia De Lellis che confeziona clip di divulgazione scientifica, senza sapere esattamente di cosa stia parlando. Giulia Vecchio si sdoppia, interpretando Monica Setta nella sua rubrica “Robba de donne” e Valeria Bruni Tedeschi, così come Stefano Rapone fa prima il verso ai monologhi seri de “Le Iene” e poi assume le sembianze del Professor Gildo Mazzatordi, un professore che parla di anti age e che dispensa consigli alimentari per essere longevi.

“Sensualità a corte”

Nuovi imperdibili episodi di “Sensualità a corte” con Marcello Cesena e Simona Garbarino, volati in America per riportare a casa la zia, “Ultimo appuntamento” con Ubaldo Pantani, Alessandro Betti e Carlo Amleto, e il nuovo “Sotto Torchio”, con Alessandro Betti e Brenda Lodigiani. E nuovo atteso episodio della fiction “Che Dio ce salvi”, con Michela Giraud sotto le mentite spoglie di Suor Piena.

i filmati

Non mancano i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i programmi TV, i nuovi tormentoni del web e le partite di calcio di calcio internazionale, già al centro TV8 Gialappa’s Night, in seconda serata nei mercoledì di Uefa Champions League, sempre su TV8.

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è di Andrea Fantonelli.