Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

GialappaShow stasera con Virginia Raffaele, Levante e Alba Parietti. Co-conduttrice Gaia

TV Show

Dopo Miriam Leone ecco Gaia. Sarà la cantautrice italo-brasiliana ad affiancare il Mago Forest alla conduzione della seconda puntata di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 27 ottobre alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW

Sarà la cantautrice italo-brasiliana ad affiancare il Mago Forest alla conduzione della seconda puntata di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 27 ottobre alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW

 

le sorprese 

In questa seconda puntata, incursione a sorpresa della straordinaria Virginia Raffaele, protagonista sul palco di un duetto esilarante con il Mago Forest. Tra le guest star della puntata anche Alba Parietti, ospite di Silvia Toffanin, alias Brenda Lodigiani, nel nuovo episodio di “Vererrimo”. Super ospite musicale è Levante, che con i Neri per Caso e Daniele Mammarella alla chitarra, si esibisce sulle note di “Owner of a Lonely Heart”, un grande classico della progressive band inglese Yes.

le anticipazioni

Apre la serata Toni Bonji nei panni del Demotivatore, prima di vestire quelli dell’Avvocato Enrico Maria D’Ufficio, e riuscire a peggiorare inesorabilmente le sorti dei suoi assistiti. Ubaldo Pantani porta ancora in scena Pier Silvio Berlusconi, mentre Valentina Barbieri propone una Giulia De Lellis che confeziona clip di divulgazione scientifica, senza sapere esattamente di cosa stia parlando. Giulia Vecchio si sdoppia, interpretando Monica Setta nella sua rubrica “Robba de donne” e Valeria Bruni Tedeschi, così come Stefano Rapone fa prima il verso ai monologhi seri de “Le Iene” e poi assume le sembianze del Professor Gildo Mazzatordi, un professore che parla di anti age e che dispensa consigli alimentari per essere longevi.

“Sensualità a corte” 

Nuovi imperdibili episodi di “Sensualità a corte” con Marcello Cesena e Simona Garbarino, volati in America per riportare a casa la zia, “Ultimo appuntamento” con Ubaldo Pantani, Alessandro Betti e Carlo Amleto, e il nuovo “Sotto Torchio”, con Alessandro Betti e Brenda Lodigiani. E nuovo atteso episodio della fiction “Che Dio ce salvi”, con Michela Giraud sotto le mentite spoglie di Suor Piena.

i filmati 

Non mancano i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i programmi TV, i nuovi tormentoni del web e le partite di calcio di calcio internazionale, già al centro TV8 Gialappa’s Night, in seconda serata nei mercoledì di Uefa Champions League, sempre su TV8.

 

GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa, Carmelo La Rocca, Laura Bernini e Giuliano Rinaldi. La regia è di Andrea Fantonelli.

Approfondimento

GialappaShow, al via la prima puntata con Miriam Leone
Gaia affianca il Mago Forest alla conduzione della 2a puntata

Spettacolo: Ultime notizie

Oasis, venduta all'asta chitarra che aveva causato la fine della band

Musica

Secondo Noel Gallagher, il fratello Liam aveva “distrutto” lo strumento nel 2009 dopo il litigio...

La vita va così, la vera storia dietro il film di Riccardo Milani

Cinema

Le offerte milionarie dei gruppi immobiliari, un paradiso incontaminato che deve essere...

Katy Perry e Justin Trudeau, prima uscita in pubblico a Parigi come co

Spettacolo

La popstar e il politico canadese hanno passeggiato mano nella mano nella capitale francese dove...

Marco Mengoni, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Musica

Martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 31 ottobre Marco Mengoni porterà la sua musica sul palco del...

Euphoria 3, Sydney Sweeney: "Sembra di tornare a casa dalla famiglia"

Serie TV

L'attrice ha quasi terminato le riprese dello show HBO, dove è tornata dopo tre anni per...

Spettacolo: Per te