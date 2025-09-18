X Factor, stasera seconda puntata di audizioni: le anticipazioni

Nuove storie e percorsi

Come sempre saranno tante le storie, i percorsi e le proposte artistiche degli aspiranti concorrenti che dovranno essere valutati dai giudici: età, background, ispirazioni differenti renderanno la proposta musicale come sempre eterogenea, originale e mai uguale a se stessa tra un’esibizione e l’altra. Per il quartetto al tavolo, invece, la seconda parte delle Audizioni – attesa per giovedì 18 alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e poi tutti i martedì in replica anche in chiaro in prima serata su TV8, al tasto 8 del telecomando) – sarà importante anche per iniziare a definire i propri obiettivi e le proprie strategie, tutti e quattro alla ricerca di un proprio “X Factor” da accendere settimana dopo settimana.