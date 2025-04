Eliminati alla settima tappa della gara, Nathalie Guetta e Vito Bucci escono di scena a un passo dal traguardo: “Pechino ci manca già, umanamente abbiamo vinto tutto, è stato un sogno e una grande lezione di vita”. I due grandi amici raccontano il loro viaggio, fantasticando di ripartire domani. La sfida continua, giovedì prossimo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW