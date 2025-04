Pechino Express, dritti verso il Nepal. Le anticipazioni

Per conquistare l'accesso all'ultimo Paese dell'esperienza, le coppie devono cercare nuove sinergie: si corre mixati!. Ultimi 228 chilometri in Thailandia, da Tha Ton a Chiang Rai. Conduce Costantino Della Gherardesca, inviato speciale Fru. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Sempre disponibile on demand

Lo straordinario viaggio “fino al tetto del mondo” di Pechino Express è pronto a scrivere il suo ultimo capitolo in Thailandia con una tappa imprevedibile. Domani, giovedì 17 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, già in apertura tutti i viaggiatori perderanno i propri punti di riferimento principali: le coppie, infatti, verranno mischiate, e così facendo ogni concorrente viaggerà senza il proprio compagno d’avventura. Le nuove coppie mixate - sapientemente formate dal conduttore Costantino della Gherardesca col supporto complice dell’inviato speciale Fru - correranno assieme per buona parte dei 228 km che dividono la cittadina di Tha Ton dal traguardo di puntata Chiang Rai: un obiettivo fondamentale, perché qui le coppie ancora in gara metteranno in tasca il preziosissimo biglietto per il Nepal, terzo e ultimo Paese di questa straordinaria esperienza.