Pechino Express 2025, riparte con ascolti record su Sky e NOW

Debutto più visto di sempre su Sky: 518mila spettatori tv, +4% rispetto allo scorso anno. Il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Fru inaugurano la corsa di quest’anno “fino al tetto del mondo” Tappa 1, 140 km da Pinagbuyutan Island a Tay Tay (Filippine): esordio faticoso e già agguerritissimo per le 9 coppie, primo verdetto della busta nera

Zaini in spalla e scarpe ben allacciate, le nove coppie di Pechino Express hanno già cominciato a correre con l’obiettivo di arrivare “fino al tetto del mondo”, come recita il claim della stagione appena appena partita. Ed è stata una partenza “col botto”, nella gara già piena di rivalità ma anche sul fronte degli ascolti. La prima serata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, su Sky Uno/+1 e on demand, ha infatti segnato il miglior debutto di sempre da quando lo show è su Sky: media serata di 518mila spettatori tv, in crescita del +4% rispetto al debutto della scorsa stagione (2,3% di share, 912mila contatti - in crescita del +8% rispetto a un anno fa - e il 57% di permanenza). Sui social ha raggiunto 76mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e oltre 121mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7. Su X le parole collegate a Pechino Express più utilizzate durante la serata sono stati i nomi di alcuni concorrenti – Nathalie, Dolcenera, Vito – e di alcune coppie, a partire da Cineasti, Magici, Atlantiche ed Estetici (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Pechino Express: dalla giungla al traguardo, la prima tappa infiamma la competizione I viaggiatori in gara hanno percorso 140 km nel cuore verde delle Filippine, dall’isola di Pinagbuyutan alla città di Tay Tay, passando da Pularaquen dove per la prima volta in stagione hanno posto la firma sul Libro Rosso e i Primi Ballerini hanno ottenuto l’immunità. Al termine dei giochi, il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Fru hanno annunciato ai viaggiatori il primo verdetto della busta nera: tappa non eliminatoria, tutte le coppie dunque torneranno a sfidarsi nella seconda puntata. La corsa, come detto, si è rivelata fin da subito agguerritissima: in partenza i viaggiatori si sono ritrovati senza mappa né zaini, per trovare i quali è scattata subito la prima missione. Dopo un tuffo in mare e un enigma da risolvere su Magellano, hanno dovuto raggiungere la verde isola di Palawan dove, al Public Market di El Nido, Fru si è presentato alle coppie con una poco invitante ciotola di tamilok, un mollusco molto apprezzato dalla tribù locale dei Cuyunon, da mangiare per ottenere il “malloppo” di zaini e mappe che attendevano i rispettivi proprietari: i “Primi Ballerini” Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli “Spettacolari” Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i “Magici” Jey e Checco Lillo, le “Atlantiche” Ivana Mrázová e Giaele De Donà, i “Medagliati” Jury Chechi e Antonio Rossi, gli “Estetici” Giulio Berruti e Nicolò Maltese, i “Cineasti” Nathalie Guetta e Vito Bucci, i “Complici” Dolcenera e Gigi Campanile, le “Sorelle” Samanta e Debora Togni. Approfondimento Pechino Express 2025 al via stasera, chi sono le coppie concorrenti

Pechino Express, avventura e tensioni nelle Filippine: la prima tappa si chiude con un verdetto a sorpresa La prima notte tra l’accogliente popolazione filippina di Barotuán Porok ha regalato già emozioni fortissime alle coppie, che il giorno successivo hanno cominciato la giornata grattugiando le noci di cocco con il cavallo - attrezzo molto diffuso in zona - per ottenere mezzo litro di latte da consegnare a Costantino a Pularaquen. Qui i Primi Ballerini sono stati i più rapidi a firmare il Libro Rosso, seguiti dai Magici, ottenendo così rispettivamente l’immunità e l’upgrade di una posizione nella classifica finale. La corsa è stata agguerrita al punto che già son scattate le prime alleanze e le prime rivalità, come una discussione piuttosto accesa tra Cineasti ed Estetici. Proprio per questo motivo Virna e Nicola hanno affidato il primo malus della stagione a Nathalie Guetta e Vito Bucci, che hanno dovuto pulire delle alghe essiccate prima di poter riprendere la corsa. Tutte le altre coppie, invece, erano già alle prese con l’ultima missione: prendere a mani nude cinque cetrioli di mare, pulirli secondo la tradizione locale e mangiarli in una piccantissima e non particolarmente apprezzata ceviche. Una volta consumato il pasto, per tutti ultimo tragitto che portava dritto al primo traguardo di stagione, il primo tappeto rosso che ha visto questa classifica: i più veloci sono stati i Magici, seguiti dagli Spettacolari (questi ultimi in realtà i più veloci della tappa, che quindi avrebbero vinto senza la posizione guadagnata al libro rosso da Jey e Checco) e dai Medagliati; prime coppie a rischio eliminazione Cineasti e Complici, arrivati rispettivamente ultimi e penultimi. I due fratelli napoletani hanno candidato all’eliminazione Dolcenera e Gigi, che hanno reagito in maniera assai vivace alla scelta appellandosi al mood con cui affrontano l’esperienza di Pechino Express. I Complici, nell’ultimo atto di puntata, sono stati “graziati” dalla Busta Nera, il cui verdetto definitivo ha decretato come “non eliminatoria” la prima tappa. Approfondimento Pechino Express, Costantino della Gherardesca: "Sogno mete proibite"