Nel corso della puntata in cui i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno aperto la cucina di MasterChef a Rasmus Munk ed Hélène Darroze, due fuoriclasse pluristellati protagonisti assoluti della gastronomia internazionale, a dire addio al sogno di arrivare in finale sono Claudio e Katia. In attesa dell’ultimo attesissimo appuntamento, giovedì prossimo alle 21.15 su Sky Uno, ecco cosa ci hanno raccontato i due concorrenti uscenti