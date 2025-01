Nella puntata che ha visto ospiti il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani Iginio Massari e la Pastry Chef Debora Massari, sono Pino e Sara a lasciare per sempre la cucina di MasterChef. Ecco cosa ci hanno raccontato i due concorrenti uscenti entrati in gara in un secondo momento in qualità di “riserve”