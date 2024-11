X Factor 2024, i video del sesto Live Show, da Francamente a Mimì

XF2024 ha decretato i suoi 4 finalisti che si giocheranno la vittoria giovedì 5 dicembre, alle 21:00 sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli. A fermarsi ad un passo dalla finale sono stati PUNKCAKE, di Manuel, e Francamente, di Jake La Furia. Rivivi nei video i momenti clou della serata

X Factor 2024 (RIVIVI LA DIRETTA) ha decretato i suoi 4 finalisti che si giocheranno la vittoria giovedì 5 dicembre, alle 21:00 sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli: sono Les Votives, Lorenzo Salvetti e I PATAGARRI - tutti e tre di Achille Lauro, che arriva in finale con la squadra al completo - e Mimì, di Manuel Agnelli. A fermarsi ad un passo dalla finale sono stati PUNKCAKE, di Manuel, e Francamente, di Jake La Furia. la prima finale in esterna L'attesa finalissima è la prima in “esterna” nella storia internazionale del format e si preannuncia imperdibile grazie anche al super ospite internazionale che sarà Robbie Williams, uno degli artisti musicali più premiati al mondo (sono suoi 6 dei 100 album più venduti nella storia del Regno Unito, 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 album al numero 1 nel Regno Unito e un record di 18 BRIT Awards - più di qualsiasi altro artista).

ascolti da record La semifinale di X Factor 2024 è stata la più vista delle ultime 4 stagioni: 744mila spettatori tv medi – un dato che è ancora in crescita del +24% rispetto alla scorsa stagione ma anche del +6% rispetto a una settimana fa – con una share tv del 3,6% e 1.321.000 contatti tv unici; la permanenza, nella serata, è stata del 56%, in linea rispetto alla puntata precedente. Nei sette giorni, nel complesso tra free e pay, il quinto appuntamento dei Live ha ottenuto 1.715.000 spettatori tv medi, in linea rispetto all’omologo della scorsa stagione. miglior risultato della stagione in termini di dibattito social Anche sui social questo sesto Live è stato da record: con oltre 358mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (+64% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione e +11% rispetto a una settimana fa) e con oltre 390mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +62% e +12%), questa puntata ha segnato il miglior risultato della stagione in termini di dibattito social. Ancora una volta #XF2024 è in vetta alla classifica degli show più commentati della giornata in rilevazione Linear nella Social TV Audience; nei Trending Topic di X le parole più utilizzate durante la serata di ieri sono state, oltre all’hashtag ufficiale #XF2024, anche i nomi dei concorrenti rimasti in gara, dei giudici, di Giorgia, dell’ospite Gazzelle e alcune parole relative alla finale di settimana prossima come “finale”, “Napoli”, “piazza” (fonti: Talkwalker, Trends24.in). Approfondimento XF, in finale PATAGARRI, Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì. VIDEO

In attesa del gran finale, giovedì prossimo alle ore 21, su Sky e in streaming su NOW, rivivi nei video qui di seguito alcuni dei momenti clou della semifinale. Mimì alle prese con Mina: Mi sei scoppiata dentro il cuore Mettersi alla prova con Mina non è da tutti. Farlo nella semifinale di X Factor 2024 significa essere coraggiosi ma anche preparati e molto maturi. Per la giovanissima artista la prova è stata decisamente superata, e così anche lei ha conquistato la finalissima: sarà sul palco di Piazza del Plebiscito, a Napoli, giovedì 5 alle 21.00 per l’atto conclusivo di questa edizione, in diretta su Sky e in streaming su NOW e anche in simulcast in chiaro su TV8.

Francamente esce al ballottaggio con Mimì Un risultato inaspettato che spiazza tutti, vede Francamente e Mimì allo scontro finale, due artiste uniche, due voci monumentali, come le ha definite Achille Lauro. La giovane artista scelta da Jake La Furia ha la peggio sulle note di Promises dei Cranberries e dice addio alla gara dopo il TILT chiamato dalla giuria.

I PATAGARRI hanno avuto accesso diretto alla Finalissima I giovani artisti hanno un’abilità, rendono “patagarroso” tutto quello che toccano e lo hanno fatto anche con Can’t Help Falling In Love, di Elvis: un brano complesso, conosciutissimo, patrimonio di tutti, eseguito peraltro in una manche assai specifica come quella orchestrale. Obiettivo raggiunto per i cinque artisti milanesi, che hanno conquistato la finalissima di #XF2024.

Il viaggio nel cantautorato di Lorenzo Salvetti continua con Caruso Uno di quei brani che sembrano intoccabili e che bisogna eseguire con delicatezza e rispetto totale. Ieri sera, sul palco della semifinale di X Factor 2024, Lorenzo Salvetti ci ha provato con tutta la sensibilità dei suoi 17 anni e accompagnato dall’eleganza di una intera orchestra alle sue spalle. Dal pubblico è scattata una vera ovazione, e così il giovane artista veronese ha conquistato la finalissima di #XF2024: anche lui sarà sul palco di Piazza del Plebiscito, a Napoli, giovedì 5 alle 21.00 per l’atto conclusivo di questa edizione.

Les Votives personalizzano Almeno tu nell’universo I Les Votives avevano davanti a sé un compito decisamente arduo: eseguire la cover Almeno tu nell’universo nella manche orchestrale e non era affatto semplice, per una band dall’identità definita e apparentemente lontana dal brano leggendario di Mia Martini, ma tutti i puntini si sono uniti e la performance è stata applauditissima. Così il giovane trio milanese conquista la finalissima.