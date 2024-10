X Factor 2024 - Home Visit: quali saranno i 12 protagonisti dei live?

Giorgia conduce stasera la fase conclusiva delle selezioni, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle è il momento decisivo: i 4 giudici dovranno individuare i 12 protagonisti che saranno in gara ai Live Show. Appuntamento tutti i giovedì in prima serata su Sky e in streaming su NOW. E da venerdì 18 inizierà il racconto quotidiano di X Factor Daily. Tutte le anticipazioni

Ultimo step di selezioni a X Factor 2024: giovedì 17 ottobre su Sky e in streaming su NOW arriva il momento degli Home Visit. È la fase conclusiva delle selezioni, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, il momento decisivo in cui i 4 giudici dovranno individuare i 12 protagonisti che saranno in gara ai Live Show, al via tra una settimana sempre con la conduzione di Giorgia (LO SPECIALE).



Dopo la corsa delle Audizioni e dei Bootcamp, al termine della quale Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi hanno ristretto la rosa dei papabili concorrenti a 16, 4 per ciascuno, ora i giudici ritroveranno i propri artisti arrivati fin qui per una nuova esibizione quasi intima e personale, limitata solo a giudici e concorrenti. Vivranno tutti assieme per due giorni in una casa in campagna: saranno solo loro e la musica, i ragazzi in gara potranno chiedere consigli ai rispettivi giudici, parlarsi in maniera sincera e quasi confidenziale in un contesto lontano dalle luci di uno studio tv e dal pubblico sugli spalti. Un’occasione preziosa, per i concorrenti, per mostrare ancora una volta il proprio valore, per iniziare a stringere un rapporto fatto di armonia e fiducia e per ricevere suggerimenti che saranno preziosi qualunque sia la scelta; e per i giudici, per conoscere meglio i ragazzi che hanno selezionato fin qui in vista della decisione più difficile, quella che li costringerà a lasciare a casa solo un concorrente ciascuno.