Il Concerto celebrativo dei 160 anni della Croce Rossa Italiana, in programma a Solferino, va in onda su Sky Uno domenica 28 alle 19.10. Ad aprire la serata, Irene Grandi, con quattro brani, Bruci la città, Fiera di me, La cometa di Halley e Se mi vuoi. Dopo i ritmi incalzanti dell’artista fiorentina è toccato ad Alessio Mannini esibirsi sul palco di piazza Castello, con Concerto, Amore gourmet e Spettacolare. Lorenzo Fragola, prima al piano e poi alla chitarra, ha coccolato il pubblico con un salto tra presente e passato, interpretando brani suoi e della tradizione pop rock mondiale. Dopo di lui, Simona Molinari, in un’atmosfera tra pop e tribal, si è esibita con i suoi Solo le pido adios, Gracias a la vida e La Felicità, prima di un Fausto Leali che ha incantato nuove generazioni e non solo con dei grandi classici della musica italiana: Deborah, Io amo e A chi. Poi i rap, due giovani artisti italiani: Aka7even ha fatto divertire i presenti con Notte fonda, Mi manchi e Loca, e, dopo di lui, Moreno ha scatenato la piazza - accompagnato da un dj - con Ah però, Che confusione e Sempre sarai, prima di regalare ai presenti uno dei suoi “freestyle”. Si è esibita piano e voce Dolcenera: Com’è straordinaria la vita, Ci vediamo a casa, Amaremare, Siamo tutti là fuori, quattro brani che hanno portato il concerto della Croce Rossa Italiana verso ii momenti finali.