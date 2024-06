Hell's Kitchen USA, tornano le sfide infernale con Gordon Ramsay

Diciotto diversi concorrenti in arrivo da tutte le parti degli Stati Uniti sono pronti ad affrontare le sfide culinarie guidate da Gordon Ramsay. Le cucine infernali della 22ma edizione di Hell’s Kitchen apre le porte su Sky Uno, in prima serata a partire dal primo luglio

In questa stagione numero 22 di Hell’s Kitchen il tema principale è il sogno americano. Sono diciotto gli agguerriti concorrenti in arrivo da tutte le parti degli Stati Uniti per inseguire il loro sogno nel cassetto: lavorare per Gordon Ramsay, nelle vesti di suo prossimo capo chef presso lo Chef Ramsay's Hell's Kitchen di Las Vegas, uno dei migliori ristoranti del paese, celebre in tutto il mondo.