4 matrimoni, sfida tra spose sfrenate nel terzo episodio

Una nuova sfida tra i matrimonio con Costantino della Gherardesca: meglio la tradizione o l'originalità? In gara Enide, 40 anni, di Casalgrande (Modena); Paola, 35 anni, di Lecce; Maria, 39 anni, di Bibbiano (Reggio Emilia); Giovanna, 38 anni di Magreglio (Como). Domenica 16 giugno su Sky e in streaming solo su NOW, disponibile on demand e visibile su SkyGo

I matrimoni sono occasioni in cui la tradizione regna sovrana. C’è un protocollo consolidato negli anni per tutto: il rito, le musiche, gli invitati… ma anche la disposizione ai tavoli, la ripartizione dei costi. Una giornata in cui “tradizionale” è sinonimo di “romantico”, in cui il rispetto delle “regole” è visto come un valore irrinunciabile. Eppure potrebbe essere vero anche il contrario: il matrimonio perfetto, per qualcuno, implica l’addio a tutte le regole, a tutti gli standard abituali, a tutti gli elementi imperdibili che appartengono al ‘matrimonio tradizionale’. Le spose che prendono questa decisione così “disruptive” sono sempre di più: quattro di loro, quattro spose sfrenate, saranno le protagoniste del prossimo episodio di Quattro Matrimoni, in arrivo domenica 16 giugno su Sky e in streaming solo su NOW.

Costantino giudice A guidare la gara tra quattro matrimoni che trasgrediscono le regole c’è Costantino Della Gherardesca, giudice unico e commentatore super sincero dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia. A lui il compito di presentare e commentare le scelte ribelli delle quattro spose al centro di questa puntata: Enide, 40enne di Casalgrande (Modena), che organizza un matrimonio “divertente e anticonvenzionale”; Paola, 35 anni, leccese doc, che vuole una giornata “superspensierata”; Maria, 39enne di Bibbiano (Reggio Emilia), con la sua cerimonia “a tema Twilight”; Giovanna, 38 anni di Magreglio (Como), con la sua festa in una villa sul lago incentrata sulla cerimonia del vino.

LE REGOLE DEL GIOCO Le regole che non cambieranno sono quelle alla base della sfida dello show: le quattro spose verranno invitate l’una ai matrimoni delle altre e così, riprese tutto il giorno dalle telecamere, dalle emozioni della cerimonia fino ai festeggiamenti del banchetto, le “ospiti” dovranno dare un voto da 0 a 10 per ciascuna delle quattro categorie - abito, cibo, location ed evento generale - sulle quali non risparmieranno i loro giudizi più spietati. Davanti al suo schermo, seduto su un comodissimo divano, Costantino guarderà le immagini delle cerimonie e dei party e non gli sfuggirà alcun particolare, fino a quando – completate le quattro cerimonie – non accoglierà le spose per l’inevitabile resa dei conti: dovranno annunciare pubblicamente i loro voti e giustificarli, tenendo testa alle rispettive critiche e recriminazioni delle colleghe e avversarie. I loro voti daranno così vita a una classifica che potrà essere stravolta dal bonus di Costantino, che premierà solo una sposa con 10 preziosissimi punti. leggi anche 4 Matrimoni, le spose pugliesi protagoniste del secondo episodio

Come da tradizione, al termine dell’episodio – domenica 16 giugno alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – Costantino e le spose attenderanno l’arrivo della lussuosissima limousine coi vetri oscurati da cui scenderà solo uno dei quattro mariti, quello della sposa vincitrice. Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la puntata ci sarà il premio di una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere.