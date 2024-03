Pechino Express, record di ascolti per l'ultima puntata in Vietnam

Per l’ ultima tappa in Vietnam dello straordinario viaggio di Pechino Express lungo “ La Rotta del Dragone ” condizioni metereologiche proibitive, una fitta pioggia che ha messo a dura prova la resistenza fisica e psicologica dei viaggiatori, ma anche uno straordinario risultato di ascolti . La quarta puntata dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia - su Sky Uno/+1 e on demand - ha totalizzato il miglior risultato di sempre dal suo arrivo in Sky, con 568mila spettatori medi e il 2,7% di share (e il 57% di permanenza), un dato che cresce del +18% rispetto a una settimana fa e del +33% rispetto all’omologo episodio della scorsa stagione. In più, nei sette giorni, il terzo appuntamento sale fino a 1.340.000 spettatori medi , in crescita del +13% rispetto a un anno fa.

Le coppie in gara hanno percorso in totale 454 km , la distanza che separa Lao Cai e Dien Bien Phu : una distanza che i viaggiatori hanno più che mai percepito come infinita, a causa delle tantissime missioni e soprattutto della pioggia che li ha accompagnati praticamente per tutto il percorso. Al termine della corsa, estenuante e faticosissima, il conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru hanno decretato la coppia vincitrice, Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, ma soprattutto hanno dovuto annunciare la seconda amara eliminazione di questa stagione: a lasciare la compagnia sono “I Brillanti” Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, dopo la scelta delle stesse Amiche che ha davvero sorpreso tutti i viaggiatori.

La partenza della tappa di ieri è stata fissata a Lao Cai, sotto il tempio sacro di Đền Mẫu dedicato alla Dea madre del cielo, una delle quattro sante immortali del Vietnam. Al via I Pasticcieri, vincitori della terza tappa, hanno penalizzato i Brillanti e i Caressa, costringendoli a partire, rispettivamente, con dieci e quindici minuti di ritardo. Nella prima missione, ogni coppia ha accompagnato una donna appartenente alla tribù Hmong nella sua abitazione, presso il villaggio di Bắc Hà: una missione in apparenza semplice, resa però improba dalla pioggia incessante. A seguire, i viaggiatori hanno raggiunto Fru in uno storico palazzo di Bắc Hà, dove la corsa si è fermata per la notte; alla ripartenza, l’indomani, la coppia Italia Argentina ha ricevuto la visita a sorpresa di Costantino, che ha anticipato la prima missione del giorno successivo: dovevano assegnare ad ogni coppia un vizio tra quelli proposti dal meccanismo di gioco, ognuno dei quali corrispondeva a un minutaggio di sosta forzata differente.

Prossima tappa: Il Laos

Alla ripresa delle “ostilità”, via di corsa per la ricerca di donne che colorano i vestiti con l’indaco, il cui colore caratteristico poi segna per sempre le loro mani: ogni coppia doveva trovarne una diversa, e farsi accompagnare da lei alla firma del libro rosso. Prime ad arrivare Le Ballerine, che hanno così conquistato l’immunità e di conseguenza anche un biglietto di diritto per il Laos, la location della prossima tappa. Maddalena e Megan hanno assegnato il malus ai Fratm, che prima di riprendere la gara sono stati costretti a cercare la bandiera del Vietnam in un museo. Dopodiché, un colpo di scena: la tappa prevedeva un secondo libro rosso al mercato di Mường Chà e qui – dopo aver cercato e fotografato bufali in un campo, una contadina che indossasse il tipico copricapo vietnamita e un gruppo di almeno dieci motorini con i rispettivi conducenti – prime a raggiungere Fru e imbarcarsi sin da ora con destinazione Laos sono state Antonella ed Estefania, la coppia Italia Argentina.

Per tutti gli altri, ultimo tratto di corsa verso il traguardo finale – preceduto dall’ultima missione di puntata: alla scoperta delle donne appartenenti all’etnia Black Tai, che non tagliano i capelli dopo il matrimonio, cercandone una che li avesse di almeno un metro – posto in cima a una ripida scalinata, sotto il glorioso monumento che celebra la grande vittoria di Viet Minh contro i colonizzatori francesi. Qui i verdetti di puntata: vincitrici Le Amiche, seguite da Caressa, Pasticcieri e Fratm. A rischio eliminazione sono finiti, invece, Brillanti e Giganti: Maddalena e Barbara a sorpresa hanno scelto di eliminare Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, spesso nelle primissime posizioni e tra i protagonisti assoluti nel corso delle puntate, per i quali la busta era eliminatoria, così tra lo stupore delle altre coppie i due attori hanno dovuto far ritorno a casa. Per tutti gli altri, ora la corsa prosegue – nel prossimo appuntamento, giovedì 4 aprile sempre su Sky e in streaming su NOW – in direzione Laos: la competizione continua, e nessuno può dirsi tranquillo.